港股收市｜恒指險守萬六 北水大手撈 收市跌幅收窄

內地傳研究放寬入境隔離至「2+5」，帶挈港股守住萬六關。恒生指數今日一度再瀉501點，至低見16,511點，及後在內地放寬入境傳聞下跌幅收窄，一度只失59點，收市報16,280點，跌231或1.4%，連跌兩日累挫634點，再創13年低；國企股指數報5,512點，失85點或1.5%，為2008海嘯年後14年低；恒生科技指數報3,120點，失75點或2.4%，再創指數推出以來低。

成交額 1268 億 近兩個月多

主板成交額明顯上升，錄1,268億元，為8月底後近兩個月最多。

A股則一度倒升又掉頭，滬綜指則漲26點，收市倒跌9點或0.3%，報3,035點；深圳成分指數報10,965點，挫61點或0.6%；創業板指數報2,401點，失24點或1%。兩市合共成交額7,962億元人民幣。

北水吸資持續提速，今日滬深港股通合共淨買額70.7億元，上海佔37.1億元，深圳佔33.6億元，為6月底後近4個月來最大額單日吸資。

ATM及藥明生物(2269)成跌市主力，騰訊控股(700)瀉4.8%或11.6元，報232.4元，拖低大市57點；美團(3690)報140.8元，失3.7元或2.6%，拖累恒指28點；阿里巴巴(9988)報69.9元，跌2.8元或3.9%，拖低大市45點；藥明生物報42.7元，跌4.5元或9.5%，拖低大市27點，5股已合共佔157點跌幅。

表現最好藍籌為翰森製藥(3692)，全日逆向升3%或0.4元，報13.82元；石藥集團(1093)報8.31元，漲0.17元或2.1%；長實集團(1113)報46.5元，升0.95元或2.1%。