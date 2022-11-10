港股收市｜恒指險守萬六 阿里4 日挫一成

外圍向下，加上虛擬貨幣市場氣氛差，影響股市動力。恒生指數全日在193點波幅上落，收市報16,081點，挫277點或1.7%，險守萬六大關，惟連挫3日累計失514點。國企股指數報5,417點，挫117點或2.1%；恒生科技指數報3,172點，瀉107點或3.3%。主板成交額僅921億元的近期偏低水平。

A股亦向下，上證綜合指數報3,036點，挫12點或0.4%；深圳成分指數報10,908點，走低146點或1.3%；創業板指數報2,357點，失42點或1.8%。兩市合共成交額8,428億元人民幣。

車股弱 酒股揚

阿里巴巴(9988)成跌市主力，全日挫3元或4.5%，報63元，為表現第三差藍籌，並拖低大市48點，連瀉4日，累失近一成。汽車股表現最弱，吉利汽車(175)大跌0.58元或5.6%，報9.74元，藍籌最差；比亞迪(1211)報178元，失9元或4.8%。領展(823)放榜後捱沽1日即反彈，今日揚50.95元，升1.15元或2.3%，藍籌最佳；百威亞太(1876)報19.1元，升0.42元或2.2%緊隨其後，同為啤酒股的華潤啤酒(291)報46.15元，升0.6元或1.3%。

港股通走資1日後今再吸資，滬深合共淨買額40.3億元，上海佔14.77億元，深圳佔25.53億元。