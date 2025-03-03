港股收市｜恒指險守23000點升64點　新世界升逾一成　蜜雪首掛飆43%(更新)

第14屆全國人大三次會議本周在北京開幕。恒生指數在經歷上周五跌逾700點後，今日(3日)反彈高開近200點，開報23,135點，重上23,000點關，成交107億元。其後恒指走勢反覆，一度升逾400點，中午報23,218點，升277點，惟下午一度倒跌，收市報23,006點，升64點，大市成交3,019億元；國指報8,419點，升2點；科指報5,535點，跌32點。

比特幣反彈 加密貨幣概念股熱炒 【17:00更新】蜜雪集團(2097)首掛，全日升43.2%，報290元，較發售價202.5元高出87.5元。 新世界(017)績後升11.2%，收報5.36元。 港交所(388)跌近3%，報339.8元。

重磅股方面，騰訊(700)升約1%；阿里巴巴(9988)升2%；美團(3690)升0.6元；京東(9618)跌1%，但同系的京東健康升5%，報35.5元。 特朗普首納比特幣等為戰略儲備，比特幣急反彈，港股加密貨幣概念股持續衝高，藍港互動(8267)一度升近27%；博雅互動(434)升約23%，新火科技控股(1611)升近14%，歐科雲鏈(1499)升逾42%。 信義光能(968)升8%，報3.57元，是全日升幅最大藍籌。 中芯國際(981)及理想汽車(2015)分別跌逾4%及4.8%，是全日最跌兩大兩隻藍籌。 新世界升12% 中芯逆市跌逾3% 【12:40更新】蜜雪集團(2097)首掛，半日報283.6元，升40%，較發售價202.5元高約81元。

新世界(017)短期債半年減94億，旗下杭州旗艦項目「新世界．城市藝術中心」住宅銷情理想，半日升逾12%，報5.43元。 科技股大致向上，騰訊(700)升逾2%，阿里巴巴(9988)升近3%；美團(3690)和京東(9618)分別升近2%和1%。 中芯國際(981)逆市跌逾3%，報51.8元，是半日跌幅最大的藍籌；金蝶國際(268)升逾5%，報13.46元。 新世界績後升逾13% 比特幣概念股揚 【10:55更新】蜜雪冰城母企蜜雪集團(2097)今日首次掛牌，開報262元，較招股價高逾29%，最新報278元，升37%，較發售價202.5元高76元。 其他茶飲股回吐，奈雪的茶(2150)跌逾7%，報1.95元；茶百道(2555)跌逾3%，報9.86元；古茗(1364)跌逾3%，報11.12元。

新世界(017)中期核心盈利44億，短期債半年減94億，業績升逾13%或0.63元，報5.45元，成交3.38億。 比特幣反彈，港股加密貨幣概念股持續衝高，藍港互動(8267)一度超28%；博雅互動(434)升約24%，新火科技控股(1611)升逾12%，歐科雲鏈(1499)升逾24%。 科技股普漲，騰訊(700)升逾2%，報492元；阿里巴巴(9988)升逾3%，報132.3元；美團(3690)升1%，報163.6元；京東(9618)升0.5%，報161.8元；小米(1810)則跌0.3元，報51.55元。 信義光能(968)升近一成，報3.61元，是現時表現最好的藍籌；比亞迪電子(285)跌近4%，是跌幅最大的藍籌。

(以上資料僅供參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)