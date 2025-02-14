港股收市｜恒指飆逾800點升穿22600點　成交再逾3600億　即睇個股分析(有片)

俄烏戰爭有望停戰，恒生指數今(14日)在外圍氣氛緩和下，高開212點後反覆向上，半日已升逾400點，午後更傳出國家主席習近平將於下周會見企業領導人，包括阿巴里里(9988)創辦人馬雲、騰訊(700)創始人馬化騰、小米(1810)創始人、董事長雷軍，以及DeepSeek創辦人梁文鋒等都會參加，消息進一步刺激港股造好。 恒生指數收市報22,620點，升806點，大市成交3,646億元，連續兩日超越3,600億，科指升5.6%，報5,526點，率先升穿去年10月7日時高位，創近3年高位；國指升328點，報8,331點。

醫藥股強勁 阿里健康升近三成冠藍籌 【16:45更新】重磅股普漲，騰訊(700)升逾7%，報474.8元；阿里巴巴(9988)升逾6%，報124元；小米(1810)升逾7%，報44.7元；美團(3690)升逾6%，報169.9元。 十大活躍港股方面，前三隻均為醫藥相關板塊： 阿里健康(241)升29%，報5.9元，是全日最強勢藍籌

藥明生明(2269)升11.7%，報23.3元

藥明康德(2359)升近一成，報62.35元

快手(1024)升7.6%，報53.5元

京東(9618)升7.7%，報163元

京東健康(6618)升7.5%，報35.55元

比亞迪股份(1211)升7.4%，報364.2元

騰訊(700)升7.4%，報474.8元

小米集團(1810)升7.3%，報44.7元

美團(3690)升6.4%，報169.9元 阿里巴巴急升逾5% 騰訊小米升逾6% 【15:15更新】恒生指數升逾700點，見22,552點，大市成交逾3,000億元。

【14:45更新】恒生指數下午升幅擴大至逾600點，高見22,436點，成交逾2700億元。《路透社》報道，中國政府將於下周召開座談會，屆時中國國家主席習近平將會見企業領導人，包括阿巴里里(9988)創辦人馬雲，以騰訊(700)創始人馬化騰、小米(1810)創始人、董事長雷軍等。 阿里巴巴午後急升逾5%，報123.4元；騰訊(700)及小米(1810)升逾6%。 比亞迪再破頂 中芯逆市跌3% 【12:30更新】港股半日升489點，報22,303點，大市成交1637.53億元；科指升160點或3%，報5,395點；國指升195點，報8,197點。 網醫股熱炒，阿里健康(241)急升16%，報5.31元，是半日表現最佳藍籌；平安健康(1833)升11%，報6.97元；京東健康(6618)升5%，報34.95元。

醫藥股造好，藥明生物(2268)升8%，報22.55元；同系的藥明康德(2359)升近6%，報60元。 騰訊(700)升逾4%，報461.2元；阿里巴巴(9988)升逾2%，報119.9元；美團(3690)升逾4%；京東(9618)升近5%。 小米(1810)升近5%，報43元；港交所(388)升2.7%；中芯(981)跌近3%，報44.65元，是半日跌幅最大藍籌。 泡泡瑪特(9992)半日升近8%，報111元。 比亞迪(1211)再升7%，報364元破頂；比亞迪電子(285)升逾4，報58.3元。 阿里健康升一成冠藍籌 【10:10更新】大市初段升330點，企穩22,146點，成交737億。泡泡瑪特(9992)升逾8%，破頂高見112元。

【09:45更新】確認與蘋果合作發展AI的阿里巴巴(9988)升2%，報119元；騰訊升近2%，報450元；美團(3690)升逾2%，報162.9元；京東升近5%，報158元。 醫藥股再跑出，阿里健康(241)升近一成，報5元，藥明生物(2269)升逾5%，報22元，是目前表現最好的藍籌。 快手(1024)升逾2%，報51元，小米反彈升2%，報42.45元；百度(9888)據報亦繼續與蘋果合作開拓內地的手機AI功能，股價報94.6元。 比亞迪(1211)升4%，報352.8元再破頂；比亞迪電子(285)升2.5%，報57.55元。 友邦(1299)升逾2%，報55.7元；港交所(388)升逾2%，報333.8元。

(以上數據僅作參考，股價請以實時公布為準，上文並非作任何投資買賣的建議。)