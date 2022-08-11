港股收市｜恒指飆471點 收復兩日失地越二萬關

美國通脹較預期低，帶動股市氣氛造好，恒生指數以全日高位收市。(資料圖片)

美國通脹較預期低，帶動股市氣氛造好。恒生指數高開230點後反覆向上，並以全日高位收市，升20,082點，漲471點或2.4%，收復兩日跌幅並重越二萬關；國企股指數報6,823點，揚179點或2.7%；恒生科技指數報4,326點，升153點或2.7%。主板成交額連續7日不足千億元，今日錄827億元。

A股亦向上，上證綜合指數報3,281點，升51點或1.6%；深圳成分指數報12,474點，走高250點或2%；創業板指數報2,721點，漲62點或2.4%。兩市合共成交額1.07萬億元人民幣。

績優藍籌股受捧，創科實業(669)漲9.45元或10.9%，報96.45元，為表現最好藍籌，另外手機及零售股走上，舜宇光學(2382)大升9.2%或10.2元，報121.5元，申洲國際(2313)及李寧(2331)分別升7.5%及7.1%，緊隨期後。阿里巴巴(9988)及美團(3690)成升市主力，前者全日飆3.8元或4.3%，報91.75元，後者漲6.8元或4%，報176.4元，合共貢獻大市111點。

另外，4藍籌逆市向下，分別為中國海外發展(688)、東方海外(316)、華潤置地(1109)及中國移動(941)，跌幅介乎0.1%至0.9%。

滬深港股通則吸資，合共淨買額9.56億元，當中上海佔8,200萬元，深圳佔8.74億元。