港股收市｜恒指飆482點 七成升幅由ATM貢獻

科技股持續反彈，帶動恒生指數一度飆533點，曾越二萬二，收市報22,014點，漲482點或2.2%；內地再批遊戲版號下，恒生科技指數又跑贏，收市飆4.8%或218點，報4,818點，貼近3個月的上落通道頂；國企股指數收報7,679點，揚2.8%或211點。主板成交額連升3日，錄1,840億元，按日多約三成。

內地A股亦向上，上證綜合指數報3,263點，揚22點或0.7%；深圳成分指數報12,033點，升97點或0.8%；創業板指數報2,576點，升21點或0.9%。兩市合共成交額1.1萬億元人民幣。

阿里健康連續兩日稱霸藍籌

科技及生科股稱霸藍籌五大升幅榜，阿里健康(241)再升11.5%或0.5元，報4.83元，連續兩日為表現最好藍籌並連升3日，累計3日飆23.2%，母企阿里巴巴(9988)再發力，全日飆10.1%或10元，報108.8元；藥明生物(2269)升5.2元或8%，報69.85元；騰訊控股(700)及京東集團(9618)齊齊升逾6%，前者漲23.8元或6.5%，報391.4元，後者升6.4%或15.4元，報254.2元，美團(3690)進帳9.2元或4.6%，報208.2元。單計ATM已貢獻恒指329點或68%升幅。

至於科指股以嗶哩嗶哩(9626)最標青，全日大漲38.8元或19.6%，報236.6元。遊戲股顯著造好，指尖悅動(6860)飆40.5%，報0.246元；遊萊互動(2022)亦漲一成，報0.085元，心動公司(2400)及雲遊(484)齊升逾8%。

防守性股份跑輸，中華煤氣(003)跌2.5%或0.22元，報8.52元，為表現最差藍籌，中銀香港(2388)跌0.7元或2.3%，報29.7元。

北水則稍走資，滬深港股通合共淨沽出9,000萬元，當中上海走資12.06億元，深圳則吸資11.16億元。