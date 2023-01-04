港股收市｜恒指飆647點越牛熊線 1年半首次

內地傳會加大支持具有系統重要性的房企，加上重慶螞蟻消費金融獲准增加註冊資本，再明顯釋出監管鬆綁訊號，推升恒生指數爆升，並以全日高位20,793點收市，大漲647點或3.2%，創約半年高，並升穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(20,370點)，為2019年7月後1年半來首次重越相關水平。國企股指數報7,065點，漲231點或3.4%；恒生科技指數報4,427點，漲193點或4.6%。主板成交額1,496億元，約3周以來最多。

A股則兩邊走，上證綜合指數報3,123點，反覆升7點或0.2%；深圳成分指數報11,095點，失21點或0.2%；創業板指數跌21點或0.9%，報2,335點。兩市合共成交額7,837億元人民幣。

阿里飆 9% 貢獻 136 點

阿里巴巴(9988)為升市主力，全日飆7.75元或8.7%，報96.4元，推升恒指136點。另外，美團(3690)報181.3元，走高4.5元或2.5%，貢獻46點；騰訊控股(700)漲15.8元或4.6%，報361元，貢獻81點，ATM合共貢獻大市263點或四成升幅。內房亦爆升，龍湖集團(960)大升2.85元或11.8%，報27元，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)緊隨其後報21.65元，升2.27元或11.7%。

表現最差藍籌為舜宇光學(2382)，全日逆向大瀉9.7元或10.1%，報86.2元。

港股通再吸資，滬深合共淨買額50.09億元，上海佔23.72億元，深圳佔26.37億元。