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財經
2023-11-15 17:02:58

港股收市｜恒指飆682點收復萬八關跑贏亞洲 北水套現淨沽近百億

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港股收市｜恒指飆682點收復萬八關 成交千三億 北水套現淨沽近百億

港股收復萬八關並創1個月高。(資料圖片)

習拜會前夕傳來中央擬擲1萬億元人民幣救樓市，加上美國通脹低於預期，引發中港股走高，當中恒生指數跑贏亞洲主要指數，高開440點後持續攀高，尾市曾高見18,102點，最多飆706點，收市報18,079點，揚682點或3.9%，創1個月高並收復萬八關；國企股指數報6,204點，升239點或4%，同創1個月高；恒生科技指數報4,125點，升174點或4.4%，為兩個月最高。主板成交額1,349億元，按日增逾七成。

港股收市｜A股落後 上證升0.5%

A股升幅相對落後，上證綜合指數報3,072點，升16點或0.5%；深圳成分指數報10,077點，走高72點或0.7%；創業板指數報2,015點，走高10點或0.5%。兩市合共成交額9,901億元人民幣。

其他亞洲區主要指數方面，日經225指數升2.5%823點，至33,519點；首爾KOSPI指數報2,486點，揚53點或2.2%；台北加權平均指數報17,128點，走高213點或1.3%；曼谷證交所指數報1,414點，揚28點或2%；新加坡海峽時報指數升0.8%24點，至3,129點。

不過北水反而趁反彈沽貨，滬深港股通合共淨沽出95.46億元，當中上海走資50.72億元，深圳走資44.74億元。南水則吸資，滬股通淨買入23.15億元，深股通淨買入13.11億元，兩市合共淨吸資36.26億元。

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港股收市｜恒指飆682點收復萬八關跑贏亞洲 北水套現淨沽近百億

騰訊升4.8%，貢獻大市66點。(資料圖片)

港股收市｜騰訊阿里飆半成領升

80隻藍籌全線報升，表現最好為創科實業(669)，大飆7.75元或10.5%，報81.75元；信義光能(968)5.31元，走高0.37元或7.5%；華潤萬象生活(1209)31.2元，升2.05元或7%。表現最差為國藥控股(1099)、海底撈(6862)、萬洲國際(288)、康師傅(322)，全部升幅不足1%。至於升市火車頭為騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)，前者報322.6元，急升14.8元或4.8%，貢獻大市66點；後者報83.2元，升4元或5.1%，貢獻65點。

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