港股收市｜恒指飆766點重越牛熊線 北水沽貨 外資掃A股

中央政治局昨召開並強調穩經濟，適時調整樓市政策，中港股今日明顯反彈。恒生指數高開504點後反覆再上衝，最多升797點，收市仍漲766點或4.1%，報19,434點，重越俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(今日處19,331點)；國企股指數跑贏恒指，全日狂飆5.3%或333點，報6,604點；恒生科技指數表現更佳，全日急升242點或6%，報4,257點。主板成交額1,421億元，按日多52%，為逾1個月來最高。

A股全線衝高，上證綜合指數報3,231點，升67點或2.1%；深證成份指數報11,021點，走高273點或2.5%；創業板指數報2,192點，揚45點或2.1%。兩市合共成交額9,481億元人民幣。

港股收市｜滬深股通共淨吸 190 億人幣 1 年半最多

不過北水卻趁機沽貨，港股通合共淨沽出61.21億元，連續兩日吸資後斷纜，當上上海走資20.83億元，深圳亦淨沽出40.38億元。至於外資流入內地的滬股通及深股通則大手吸資，合共淨買額189.83億元人民幣，為約1年半來最多，當中上海佔98.78億元人民幣，深圳佔91.05億元人民幣。