港股收市｜恒指飆775點創3年高　長和再升近一成　邊隻科技股可以追？(有片)

恒生指數承接上日強勢，今日(6日)繼續造好，高開392點，報23,987點，成交高達58.3億，其後升幅擴大，最多升逾800點，重上24,000大關，收市報24,369點，升775點，是2022年2月以來新高，大市成交打破連續4日萎縮，增至3,771億元；國指報8,938點，升307點；科指6,068點，升310點，升幅逾5%。

阿里升8%突破140元 快手漲逾15%冠藍籌 【17:00更新】長和(001)擬千億出售非中國資產的港口，股價繼續抽升，繼昨日升逾2成後，今日再升最多12%，收市升近一成，報51.55元，升4.45元。 科技股領市，騰訊(700)升7%，報544元；阿里巴巴(9988)推新模型，股價升8%，突破140元，報140.8元；美團(3690)升5%，報180.3元；快手(1024)升逾15%，報60.8元，升8.25元，是全日表現最強藍籌。

多隻內需股走強，蜜雪(2097)曾升20%，收市仍升15%，報341.4元，上市四日以來已抽升68%；奈雪的茶(2150)升一成，報1.73元；海底撈(2150)及安踏(2020)均升3%，九毛九(9922)升6%，報3.16元。 金蝶國際(268)宣布成立卡塔爾公司，進軍中東市場，股價漲逾20%，報17.04元。 滙豐(005)升1%，報90元；港交所急升5%，報365.6元。 【14:35更新】恒生指數午後升幅擴大至700點，高見24,315點，創近3年高，成交2,963億。長和(001)升近一成，報51.6元。 快手蜜雪近14% 金蝶國際漲逾兩成 【12:45更新】科技股領市，阿里巴巴(9989)推新模型「通義千問QwQ-32B」，據稱在功能上可媲美DeepSeek-R1，股價半日升逾7%，報139.3元，挑戰140元關。

騰訊(007)升近5%，報531元，升25.5元，美團(3690)升逾4%，報178.3元；京東(9618)升逾2%，報169.5元，升4.4元。 長和(001)升逾11%，報52.6元，成交31.2億元，相比起周二(4日)38.65元收市價，兩日累升36%；快手(1024)升近14%，報59.85元。快手和長和是半日表現最好的藍籌。 車股和智駕相關股造好，比亞迪(1211)升逾2%，報357.2元；小米(1810)升1.2%，報54.85元；黑芝麻智能(2533)升逾5%，報24.55元等。 金蝶國際(268)宣布成立卡塔爾公司，進軍中東市場，股價暴升逾20%，報16.96元；蜜雪集團(2097)升14%，報339元，盤中曾見345元，再創上市後新高。

【10:28更新】恒生指數最新升544點，報24140點，成交1413億元。長和(001)升逾一成，報52.3元。 快手升一成冠藍籌 泡泡瑪特曾創新高 【09:35更新】長和(001)擬千億賣海外港口，股價再開近3%，報48.45元，成交1.19億。 國務院總理李強的工作報告表示要發展人工智能AI，科技股普升，騰訊(700)升近4%，報530元，阿里巴巴(9988)升逾6%；快手(1024)升近一成，報57.75元，目前表現最好的藍籌。 車股及智駕概念股集體衝高，比亞迪(1211)及小米(1810)分別升逾2%及1%，報357元及54.85元。塗鴉智能(2391)漲逾6%，黑芝麻智能(2533)、速騰聚創(2498)漲逾5%，中興通訊(763)漲逾6%。

泡泡瑪特(9992)股價一度觸及121元再創歷史新高，現股升1%，報117.4元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣的建議。)