港股收市｜恒指高收逾700點企穩兩萬關　成交額逾4000億破紀錄(更新)

中央在國慶75周年前夕，出動「連還拳」救市。港股連日急漲。恒生指數今(27日)再高開522點或2.62%，重上2萬點關，報20,446點，是自去年8月以來首次重上兩萬關口，大市成交額502億元。恒指到下午一度回順，全日升707點，企穩2萬點，報20,632點，成交逾4,400億，打破2021年逾3600億元的紀錄，創歷史新高。

恒指一周累計升逾2,300點，升幅13%，是1998年10月以來最大一周升幅。