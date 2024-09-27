港股收市｜恒指高收逾700點企穩兩萬關　成交額逾4000億破紀錄(更新)

中央在國慶75周年前夕，出動「連還拳」救市。港股連日急漲。恒生指數今(27日)再高開522點或2.62%，重上2萬點關，報20,446點，是自去年8月以來首次重上兩萬關口，大市成交額502億元。恒指到下午一度回順，全日升707點，企穩2萬點，報20,632點，成交逾4,400億，打破2021年逾3600億元的紀錄，創歷史新高。
恒指一周累計升逾2,300點，升幅13%，是1998年10月以來最大一周升幅。
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新世界復牌升逾21% 內銀股回吐
【17:00更新】科技股仍然撐市，騰訊(700)升近2%，報437.8元；阿里巴巴(9988)與京東(9618)據指在支付及物流上互相開放，阿里升近5%，報102.5元，京東(9618)升一成，報152元；美團(03690.HK)升8%，報164.6元。
至於更換管理層的新世界發展(017)，今日復牌急升逾21%，報9.96元。
內房股繼續受到追捧，龍湖(960)升16%，報13.72元；佳兆業(1638)升77%，報0.23元；越秀(123)升16%，報6.17元，華潤置地(1109)升5%，報27.9元。
至於港交所(388)升11%，報308.6元；友邦保險(1299)升逾7%，報68.35元；藥明康德(2359)升近24%，報51.4元，是全日升幅最大藍籌。
內銀股今日衝高後見回吐，建行(939)跌逾3%，報5.99元，是全日跌幅最大藍籌；工行(1398)跌逾2%，報4.71元；中國銀行(3988)跌逾2%，報3.73元；農行(1288)跌6%，報3.76元。
阿里巴巴破100元 創一年半新高
【09:30更新】科網股繼續飆漲，騰訊(700)高開3%，現報435.2元，阿里巴巴(9988)漲超5%，股價突破100元，創近一年半以來新高；美團(3690)、京東(9618)漲逾7%，快手(1024)高開3%，現報49.6元。
內地鼓勵地方政府發放消費券，餐飲股和乳業股強勢，呷哺呷哺(0520)高開超8%，現升2.6%，報1.15元；百勝中國(9987)、九毛九(9922)漲超5%，分別報346.8元及3.55元；海底撈(6862)漲超3.3%，報17.76元。
乳業股亦有炒作，蒙牛(2319)升15%，報18.46元；現代牧業(1117)升21%，報0.97元；澳優乳業(1717)升15%，報2.3元。
另外，昨日公布業績更換管理層的新世界發展(017)，其執行副主席兼行政總裁鄭志剛，調任為非執行董事及非執行副主席，今復牌升16%或1.31元，報9.5元，瑞銀維持新世界中性評級。
(以上資料只供參考，數字請以實時公布為準，並非作任何買賣或投資建議。)