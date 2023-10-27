港股收市｜恒指高收2%重上10天綫　本周累升1.3%

恒指高開逾百點。恒指高開115點，報17,160點；國指高開32點，報5,892點；科指高開0.7%，報3,739點。
【16:50更新】
恒指收市升354點，收市報17,398點，升幅2.08%，午後曾升逾450點，主板總成交額約915億元；科指企穩3,800點收市，收報3,806點，升93點，升2.52%。全周恒指累升1.32%或226點。
ATMXJ升約1%至逾3%，京東（9618）表現較好；醫藥及醫療股急升，表現最佳的是石藥（1093），累升19.35%；中生製藥（1177）升9.36%；翰森製藥（3692）升11.7%，屬表現最好三隻藍籌。
至於李寧（2331）累跌18.49%，為本日表現最差藍籌。
金融股普遍靠穩，國壽（2628）上季盈利大跌99%，逆市低收近1%；本地地產股、內房及物管股上升。
而周五（27日），北水全日淨流入達41.91億人民幣，增加9.74%。
【14:50更新】
恒指午後一度飆453點，報17,497點，並重返20天線，現時升幅收窄，報17,412點，升367點；科指升2.55%，報3,807點。
中生製藥（1177）最新升9%。
【12:25更新】
恒指半日升168點，報17,213點，成交424.7億元。科指升1.4%，報3,762點。
ATM升0.8%至逾2%；國壽（2628）績後跌逾2%。
醫藥股向上，中生製藥（1177）升逾8%；石藥（1093）、翰森製藥（3692）升逾7%；藥明生物（2269）升逾4%。
TVB相關股，電視廣播（511）半日升6.7%，報3.02元；邵氏兄弟（953）半日升16%，報0.142元。
【10:10更新】
恒指現升242點，報17,287點；科指升1.81%，報3,779點。
TVB相關股，電視廣播（511）一度升逾15%，高見3.34元，現升逾8%；邵氏兄弟（953）曾近19%，高見0.146元，現升14%。
ATMXJ向好，阿里巴巴（9988）、美團（3690）最新升逾2%；騰訊（700）升逾1%；京東（9618）升3%；小米（1810）升逾1%。
中石化（386）績後升近2%；國壽（2628）績後向下，股價早段逆市跌逾4%。