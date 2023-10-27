港股收市｜恒指高收2%重上10天綫　本周累升1.3%

恒指高開逾百點。恒指高開115點，報17,160點；國指高開32點，報5,892點；科指高開0.7%，報3,739點。

【16:50更新】

恒指收市升354點，收市報17,398點，升幅2.08%，午後曾升逾450點，主板總成交額約915億元；科指企穩3,800點收市，收報3,806點，升93點，升2.52%。全周恒指累升1.32%或226點。

ATMXJ升約1%至逾3%，京東（9618）表現較好；醫藥及醫療股急升，表現最佳的是石藥（1093），累升19.35%；中生製藥（1177）升9.36%；翰森製藥（3692）升11.7%，屬表現最好三隻藍籌。

至於李寧（2331）累跌18.49%，為本日表現最差藍籌。

金融股普遍靠穩，國壽（2628）上季盈利大跌99%，逆市低收近1%；本地地產股、內房及物管股上升。

而周五（27日），北水全日淨流入達41.91億人民幣，增加9.74%。