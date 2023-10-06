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財經
2023-10-06 16:58:00

港股收市｜恒指高收272點　大市成交兩日少於500億

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港股市況。(資料圖片)

港股今早曾彈逾300點。恒指高開156點，報17,370點；國指升90點，報5,978點；科指升1.9%，報3,828點。

 

【16:50更新】

港股收報17,485點，升272點，升幅1.6%，但主板成交額約480億元，連續兩日少於500億元。科指收報3,816點，升58點，全周累跌324點，跌幅1.8%。

藍籌股普遍上升，表現最好為線上醫療股阿里健康（241），升逾4%。

內房與物管股向好，龍湖（960）升逾3%；碧服（6098）升2.9%；融創（1918）升一成收市。

4大內銀股升逾1%以上；滙控（005）、友邦（1299）升近2%或以上；ATMXJ升逾1%至2%以上。

【13:25更新】

恒指現升281點，報17,495點；科指升1.6%，報3,819點。

手機孖寶個別發展，舜宇（2382）逆市偏軟跌0.3%；瑞聲（2018）升逾1%。

【12:10更新】

恒指中午收報17,530點，升317點，大市半日成交為280.24億元；科指升1.92%，報3,829點。

阿里健康（241）升4.5%，為半日表現最好藍籌；百威亞太（1876）跌0.75%，為半日表現最差藍籌，半日僅百威亞太錄得跌幅。

ATM錄升幅，阿里巴巴（9988）；騰訊（700）升2.1%；美團（3690）升2.5%。恒大（3333）逆市跌6.2%；領展（823）升1.3%。

【10:20更新】

恒指現升285點，報17,499點；科指升1.7%，報3,821點。

內房造好，中海外（688）升0.9%；潤地（1109）升近2%；碧桂園（2007）升逾3%；龍湖（960）升逾2%；融創（1918）升逾4%。不過，恒大（3333）逆市跌逾7%。

超媒體（072）逆市跌逾7%。超媒體公布新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛，已辭任超媒體控股非執行董事及董事會聯席主席，10月5日起生效。

長實（1113）升2.2%；長和（001）升1.8%。

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