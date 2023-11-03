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財經
2023-11-03 16:38:00

港股收市｜恒指高收433點　騰訊重上三百元大關

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港股市場具有獨特的經濟及政治地位，一向是中美兩大經濟體的連接橋樑。(資料圖片)

港股今早高開。恒指高開175點，報17,405點；國指高開1.2%，報5,983點；科指高開1.2%，報3,857點。

【16:35更新】

恒指全日升433點，收報17,664點，大市全日成交909.15億元；科指升3.25%，報3,937點。

藍籌股成交金額437.52億元，佔大市成交48.13%。中生製藥（1177）升8.4％、中升（881）升8.1%，為本日表現最好藍籌；中國宏橋（1378）跌0.9%，為表現最差藍籌。

ATM股，騰訊（700）重上三百大關，收報302.6元，升4.85%。

北水南下合計淨流入11.58億元，較上日增加23.23%，連續第7日流入，累計流入131.54億元；南水北上合計淨流入71.08億元人民幣，較上日增加165.06%，連續第2日流入，累計流入97.9億元。

內地股市方面，上證指數收報3030點，升21點，升幅0.71%；深證成份指數報9853點，升119點，升幅1.22%；創業板指數報1968點，升28點，升幅1.47%，全部都連升兩周。

【13:45更新】

恒指現升400點，報17,632點；科指升2.82%，報3,920點。

領展（823）午後升逾4%，高見39.85元，挑戰重上40元關口；港交所（388）午後初段升逾3%。

【12:05更新】

恒指半日升356點，報17,589點，半日成交482.87億；科指升2.31%，報3,901點。

生科及藥股造好，中生製藥（1177）升7.1%，為半日表現最好藍籌；國藥（1099）升2.35%；藥明生物（2269）升2.02%；翰森製藥（3692）升1.51%；石藥（1093）升0.8%。

手機孖寶造好，舜宇（2382）升5.35%；瑞聲（2018）升6.2%。

香港寬頻（1310）績後飆逾兩成；新世界（017）售新創建獲股東大比數通過，升4.4%。

【10:20更新】

恒指現升267點，報17,498點；科指升1.5%，報3,870點。

ATM升0.9%至1.7%；香港寬頻（1310）績後造好，升逾17%；小米（1810）股價早段破頂。

手機孖寶舜宇（2382）、瑞聲（2018）分別升逾5%。

新世界（017）售新創建獲股東大比數通過，升逾2%。

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