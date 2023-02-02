港股收市｜恒指高開低收跌113點 北水連續4日走資

美國聯儲局加息0.25厘，外圍造好，但港股則反覆向下。恒生指數高開204點後走低，收市報21,958點，跌113點或0.5%；國企股指數報7,505點，失54點或0.7%；恒生科技指數報4,696點，險升不足1點或0.02%。兩市合共成交額1,401億元。

A股兩邊走，上證綜合指數報3,285點，漲不足1點或0.02%；深圳成分指數報12,131點，失26點或0.2%；創業板指數報2,602點，跌11點或0.4%。兩市合共成交額1.02萬億元人民幣。

百度兩日飆 14%

百度集團(9888)連續兩日急升，全日報151.5元，走高7.2元或5%，為表現最好藍籌，連升兩日累漲14.4%；舜宇光學科技(2382)報113.9元，升4.7元或4.3%。碧桂園服務(6098)續弱，全日挫1.3元或6%，報20.4元，為表現最差藍籌；碧桂園(207)亦跌0.12元或4%，報2.91元。熱炒板塊有生物科技股及手遊股，永泰生物(6978)報7.24元，大升27.7%，新銳醫藥(6108)亦大漲25.5%，報0.118元。另外雲遊控股(484)飆75.6%，報1.58元；博雅互動(434)報0.57元，揚25.3%。

港股通連續4個交易日走資，滬深合共淨沽出16.3億元，上海佔12.42億元，深圳佔3.88億元，4日累計走資約165億元。