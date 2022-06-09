港股收市｜恒指高開低走 阿里4日飆兩成

港股昨升越二萬二後回吐，今日高開逾百點後不久即倒跌，收市報21,869點，失145點或0.7%，仍受制100天移動平均線(22,060點)；國企股指數報7,606點，跌73點或約1%；恒生科技指數報4,749點，挫68點或1.4%。大市主板成交額約1,637億元。

內地股市向下，上證綜合指數報3,238點，失24點或0.8%；深圳成分指數報11,810點，跌222點或1.9%；創業板指收報2,500點，瀉76點或近3%。兩市合共成交額約9,767億元人民幣。

內房逆向走高 潤地漲 2.4%

內房及科技股逆向走強，華潤置地(1109)大升2.4%或0.8元，為表現最好藍籌；碧桂園(2007)升2.2%或0.1元，報4.74元；中國海外(688)亦衝高2%或0.45元，報22.75元。阿里巴巴(9988)連漲4日，今再揚2.3%或2.5元，報111.3元，4日累升約兩成；騰訊控股(700)一度重逾400關，高見406.8元，收市則升0.9%或3.4元，報394.8元；美團(3690)則回吐6.4元或3.1%，報201.8元。相反，舜宇光學(2382)捱沽，全日挫5.8%或7.2元，報116.8元，表現最差藍籌；華潤啤酒(291)及海底撈(6862)亦齊齊挫逾半成。

港股通則稍吸資，淨買額錄4.12億元，當中上海走資1.55億元，深圳則吸資5.67億元。