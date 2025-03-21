港股收市｜恒指「兩連跌」挫530點失兩萬四　長和系及比亞迪受壓(更新)

港股在經歷近月的連續上升後出現回調。恒生指數今(21日)延續上日跌勢，低開110點，報24,109點，早段成交約35億元，其後跌幅不斷擴大，一度跌逾600點。恒指收市報23,689點，跌530點，失守24,000點關，兩日合共下挫1,081點，大市成交3,391億元；國指報8,742點，跌207點；科指5,639點，跌196點。

比亞迪據報被歐盟調查 跌逾7%藍籌最弱 【3月21日更新】長和(001)和長實(1113)績後受壓，長和收市報43.25元，跌3.6%；長實報31.7元，跌5.8%，同系的長建(1038)反彈0.6%，報48.1元。 汽車股方面，比亞迪(1211)跌7.7%或32.6元，報391.6元，盤中一度急挫9%，是全日最弱勢藍籌。消息面指，據英國《金融時報》報道，歐盟正調查中國是否為比亞迪(1211)在匈牙利的電動車工廠，提供不公平補貼。

另外，理想汽車(2015)跌4.7%；蔚來(9866)挫8.8%；小鵬(9868)挫跌6.1%。 金融股方面，滙豐(005)跌1.3%；友邦(1299)跌2.8%；港交所(388)跌2.3%。 科技股方面，騰訊(700)跌1.5%；阿里巴巴(9988)跌3.5%；收市後公布業績的美團(3690)跌0.3%；小米(1810)跌3.2%。 蜜雪(2097)跌逾12%，報388元，失守400元，跌54.2元。 車股走低 比亞迪跌7%藍籌最弱 【12:15更新】科技股回吐，騰訊(700)跌2%，報509元；阿里巴巴(9988)跌3%，報131.1元；今日將公布業績的美團(3690)跌0.3元，報167.8元；小米(1810)、京東(9618)及快手(1024)分別錄逾3%、逾1%及逾4%的跌幅。

長和(001)績後跌逾3.7%或1.7元，報43.15元；長實(1113)跌逾6.7%或2.25元，報31.4元。 車股走低，比亞迪(1211)跌7%，半日跌幅最大藍籌；吉利(0175)跌5%；理想汽車(2015)跌3.7%；小鵬(9868)跌4.7%；蔚來(9866)跌8%。 中移動(941)逆市升1%，報84.4元，是半日升幅最大藍籌。 美團績前逆市升逾1% 比亞迪回吐逾4% 【10:08更新】長和(001)去年少賺27%，末期息削15%，績後低開2.6%，最新報44.05元，跌1.6%或0.75元；長實(1113)核心少賺15%，削減末期息16%，低開1.6%，其後跌幅擴大至逾5%或1.9元，報31.7元。 重磅科技股方面，騰訊(700)初段升1.5元，報521元；阿里巴巴(9988)跌1%或1.4元，報134.1元；今日將公布業績的美團(3690)升逾1%，報170.1元；京東(9618)升0.3元，報167.8元。

比亞迪(1211)回吐逾4%或18.8元，報405.6元；中移動(941)去年多賺5%，末期息2.49元，股價升逾2%或1.8元，報85.4元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資買賣建議。)