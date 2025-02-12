港股收市｜恒指「大爆發」升563點　成交2871億近4個月高　據報中央擬出手救萬科(更新)

恒生指數踏入蛇年氣勢如虹，港股今日(12日)高開231點後持續向上，下午升幅進一度擴大至500萬，全日升563點，報21,857點，逼近全日最高位收市，成交大增至逾2,871億元，是近4個月以來最多。科指升2.7%或138點，報5,281點；國指升逾2%或215點，報8,058點。

內房股午後急漲 阿里巴巴升逾8% 【17:00更新】據《彭博》報道，中央準備為萬科解決68億美元(折約500億人民幣)資金缺口。港股內房股午後持續飆升，融信中國(3301)大漲20%，融創中國(1918)漲逾20%，萬科企業(2202)漲近17%，旭輝控股集團(884)、遠洋集團(3377)、富力地產(2277)及龍湖集團亦跟漲。

蘋果據報與阿里巴巴(9988)合作在中國推AI，阿里巴巴升逾8%，報113.8元，升8.9元。同系的阿里健康(241)升逾一成，報4.4元，是全日升幅最大藍籌。 騰訊(700)升近4%，報444.2元；比亞迪(1211)全日升逾7%，報352元，再創新高；比亞迪電子(285)升近一成，報60.6元。 滙豐(005)再升0.78%，報84.45元；港交所(388)升逾5%，報335.8元。 內房股上漲 融信中國漲超逾兩成 【15:15更新】港股內房股午後持續飆升！融信中國(3301)大漲超21%，融創中國(1918)漲近18%，萬科企業(2202)漲近17%，旭輝控股集團(884)、遠洋集團(3377)、富力地產(2277)均漲超10%。據《彭博》報道，中央準備為萬科解決500億元資金缺口。

傳蘋果已選擇阿里巴巴(9988)，為其中國的iPhone開發人工智能(AI)功能，阿里巴巴全日股價造好，暫升近8%，高見113.9元。 騰訊(700)升逾3%，報443元；小米(1810)再升逾3%，股價一度再破頂，高見44.55元；美團(3690)逆市跌逾4%，報154.6元；京東(9618)跌逾2%，報3.3元。 發布「天神之眼」智駕系統的比亞迪(1211)升逾7%，報351元；比亞迪電子(285)升逾8%，報59.75元。 吉利反彈升逾6%，報16.94元。 (以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，本文並非作任何買賣或投資建議。)