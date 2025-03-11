港股收市｜恒指「東升西降」僅跌1點　蜜雪升穿400元續創新高(更新)

新能源車股跑贏 老舖黃金再升13% 【16:45更新】蜜雪集團(2097)低開高走，半日升近7%，收報420.6元，盤中一度漲逾一成，高見434.2元，上市7日累計升幅約一倍。

騰訊(700)撐市轉升1元，報517.5元；阿里巴巴(9988)、美團(3690)及京東(9618)跌1%至2%；快手(1024)升5%，報66.35元。 銀行股受壓，滙豐(005)跌逾3%，報85.2元；渣打(2888)跌5%，報115.5元。 新能源車股跑贏大市，比亞迪(1211)升逾1%，報350.2元；蔚來(9866)升近一成，報38.05元；小鵬(9868)升9%，報97.45元；理想(2015)升2%，報113元；；小米(1810)升2%，報53.9元。 老舖黃金(6181)升近13%，報693元；泡泡瑪特(9992)升6.7%，報119.6元。 紫金(2899)跌3.7%，報15.54元，是全日跌幅最大的藍籌；中國生物製藥升6.2%，是全日升幅最大的藍籌。 蔚小理「東升西降」 紫金跌4%藍籌最多 【12:30更新】蜜雪集團(2097)低開高走，半日漲近一成，升35.6元，報429元，再創新高，上市7日以來已累計逾一倍。

重磅科技股普跌，騰訊(700)跌1%；阿里巴巴(9988)跌2%；美團(3690)跌逾3%；京東(9618)跌3%；小米(1810)跌1%；快手(1024)升逾1%，報64元。 美股Tesla隔晚大跌一成半，但港股車股「東升西降」，比亞迪(1211)轉升0.4元，報346元；蔚來(9866)升近9%，報37.65元；小鵬(9868)董事長何小鵬指，未來在人形機械人產業投入最少500億人民幣，升逾6%，報94.75元；理想(2015)升0.7元，報111.2元。 金礦股受壓，紫金(2899)跌逾4%，報15.42元，是半日跌幅最大藍籌；中生製藥(1177)升5%，報3.52元，是半日升幅最大藍籌。 銀行股向下，滙豐(005)跌逾2%，報85.8元；渣打(2888)跌逾5%，報115.4元。東亞(023)跌逾1%，報11.78元。

ATMXJ普跌 蔚小理逆市升 【11:00更新】科技股普跌，騰訊(700)跌1%，報511元；阿里巴巴(9988)跌近2%，報131.9元；美團(3690)及京東(9618)跌3%；小米(1810)跌1%，報52.3元；快手(1024)逆市升2%，報64.35元。 「凍資王」蜜雪(2097)回吐1.8%，報386元。 滙豐(005)跌逾2%，報85.75元；港交所(388)跌逾1%，報348元。 車股逆市造好，蔚來(9866)一度升逾11%，小鵬汽車(9868)升逾5%，理想汽車(2015)升0.6元。 靈寶黃金(3330)擬折讓12.38%配股，淨籌2.29億元，股價跌逾12%，報5.4元。其他黃金股亦向下，其中紫金礦業(2899)跌4%，報15.48元，是跌幅最大的藍籌。

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