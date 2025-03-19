港股收市｜恒指「4連升」續創3年高位　騰訊績前跌1元　長和倒升1%(更新)

港股近期顯著上升！恒生指數今日(19日)低開42點，報24,697點，成交43.47億元，其後好淡爭持，升跌都曾經過百點。最終恒生指數收市報24,771點，升30點，連升4日，續創3年高位，挑戰25,000點關，大市成交比昨日減少至2,718億元。國企指數9,163點，跌14點；恒生科技指數6,041點，跌64點。

比亞迪升近4%再破頂 蜜雪續創新高 【16:47更新】市場靜候美國聯儲局議息結果及收市後騰訊(700)公布業績，騰訊收報報540元，跌1元；阿里巴巴(9988)跌逾1%，報141.1元；美團(3690)跌1.4元，報175.9元；京東(9618)跌近1%，報176.2元；小米(1810)升0.95%，報58.2元。

長和(001)和長實(1113)明日公布業績，長和尾市轉升1%，報45.8元；長實(1113)亦轉升1%，報34.3元。 比亞迪(1211)升近4%，報417元，再創新高；蜜雪(2097)漲超5%，報465元，續創上市新高。 機器人概念股造好，越疆(2432)漲超6%，報72.7元。 百威亞太(1876)升逾6%，報9.74元，是全日升幅最大藍籌；中聯通(762)去年多賺10%，股價跌逾4%，報9.16元，是全日跌幅最大藍籌。 機器人概念股熱炒 越疆漲超18% 【12:24更新】騰訊(700)今日公布業績，半日報542元，升1元；阿里巴巴(9988)跌1.6%，報141元。 長和系今起陸續公布業績，長和(001)股價半日再回軟，報44.55元，跌1.55%；長實(1113)報33.65元，跌0.88%；同系長江基建(1038)跌1.56%，報50.6元；電能實業(006)跌逾1%，報49.55元；和黃醫藥(013)反彈逾2%，報23.85元。

機器人概念股熱炒，越疆(2432)漲超18%，報80.8元；高偉電子(1415)漲近7%，報30.7元；地平線機器人(9660)漲近5%，報8.06元；優必選(9880)漲逾3%，報100.6元。 老鋪黃金(6181)漲超6%，報772元，公司本月底將發業績，盈喜預計全年純利增長最多2.6倍。 蜜雪集團(2097)漲超5%，報464.8元，一度高見471.8元，續創上市新高，市值破1,700億港元。 翰森製藥(3692)升逾5%，報20.95元，是半日升幅最大的藍籌；中聯通(762)去年多賺10%，績後股價跌逾4%，報9.19元，是半日跌幅最大的藍籌。 小米績後再創新高 年內漲近七成 【10:37更新】科技股個別發展，騰訊(700)今日公布業績，股價最新跌2元，報539元；阿里巴巴(9988)跌1%，報141.8元；小米(1810)上季多賺九成，全年經調整純利增41%，股價一度高見58.75元，再創新高，年內升近70%。

另外，京東(9618)跌逾1%，報175.1元；美團(3690)跌近2%，報173.8元。 因出售巴拿馬港口引發爭議的長和(001)股價再跌近2%，報44.3元；同系的長實(1113)跌0.4元，報33.5元；長江基建(1038)今日公布業績，股價跌2%，報50.35元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)