港股收市｜恒指10月瀉2535點 連挫4個月

港股在10月暴瀉至最後一日，恒生指數今日曾低開高走，最多升250點重越二萬五，惟再次逢高見沽壓，午後向下急挫，收市倒跌176點或1.2%，報14,687點，再創13年低；國企股指數報4,938點，失90點或1.8%；恒生科技指數報2,852點，漲29點或1.1%。主板成交額1,310億元。

全月計，恒指瀉2,535點或13.7%，連跌4個月，為11年來表現最差的月份；國指全月失976點或16.5%；科指月失598點或17.3%。

A股則向下，上證綜合指數報2,893點，挫22點或0.8%，全月挫2.9%；深圳成分指數報10,397點，失4點或0.05%，全月跌3.4%；創業板指數報2,265點，揚14點或0.6%。兩市合共成交額8,831億元人民幣。

龍湖瀉 24% 藍籌最差

中資傳統板塊表現偏弱，創辦人吳亞軍辭任的龍湖集團(960)報10元，大瀉3.12元或23.8%，為表現最差藍籌，碧桂園(2007)亦跌0.11元或9.8%，至1.01元。比亞迪(1211)則為表現最佳藍籌，全日大升10元或6%，至175.7元，另外內澳門再錄新冠肺炎確診個案，惟金沙中國(1928)仍升0.58元或4.4%，報13.7元，為表現第二佳藍籌。

港股通續吸資，滬深合共淨買額52.15億元，當中上海佔17.98億元，深圳佔34.17億元。滬深股通則走資，全共淨沽出90.12億元人民幣，上海佔60.61億元人民幣，深圳佔29.51億元人民幣。