港股收市｜恒指2萬關得而復失 全日升305點 電力股醒神

港股聖誕長假期後復市，憧憬本港與內地全面通關在即，恒生指數高開194點，報19,787點，已為全日低位；早段飆升506點，高見20,099點，為8月31日、近4個月後再度重上兩萬點關；隨後升幅回順，尾市政府落實放寬防疫措施，惟指數未能企穩兩萬點水平收市，全日升305點或1.6%，報19,898點。國企股指數收報6,772點，增129點或2%。恒生科技指數漲88點或2.1%，報4,212點；全日主板成交約1,219.5億元。
A股三大指數走勢偏軟，上證綜合指數收報3,087點，跌8點或0.3%。深圳成分指數挫95點或0.9%，報11,010點。創業板指數收報2,338點，下滑21點或0.9%；兩市成交共近6,508億元人民幣。
中國電力爆漲18.8%
廣東電力交易中心公布《廣東電力市場2023年度交易及可再生能源年度交易結果》，最終以貼近上限成交，消息刺激電力股今日爆升，中國電力(2380)表現最搶眼，收市漲0.52元或18.8%，報3.28元，見1個月新高。華潤電力(836)、龍源電力(916)、華電國際(1071)、華能國際(902)及大唐發電(991)，升幅介乎11% 至17.1%。新能源股亦跟升，信義光能(968)全日飆0.68元或8.3%，報8.85元，為表現最好藍籌股。
國泰君安發表報告指，雙邊交易電價年增11.4%，考慮到2022年各省份年度長協電價上浮比例，該行認為廣東是2023年年度長協電價邊際提升最為顯著的區域之一。
新地、莎莎見52周新高後倒跌
政府宣布明日(29日)起取消限聚令及疫苗通行證，本地地產股及零售股表現個別發展，新鴻基地產(016)早段衝高至108.7元，見52周新高後倒跌，收報105.2元，降0.7元或0.7%。九龍倉置業(1997)收報44.4元，挫0.65元或1.4%。恒隆地產(101)則升0.56元或3.8%，收報15.36元。
莎莎國際(178)全日高見2元，創52周新高，惟收市跌0.01元或0.5%，報1.91元。周大福(1929)升0.26元或1.7%，報15.8元。六福集團(590)漲1.55元或6.8%，收報24.2元，創52周新高。
主要藍籌股方面，ATM表現造好，阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)及美團(3690)升幅介乎0.5%至1.9%。港交所(388)、友邦保險(1299)及滙豐控股(005)亦增0.2%至1.3%。
汽車及其相關股表現遜色，中升控股(881)全日挫1.85元或4.5%，報39.7元，為表現最差藍籌。吉利汽車(175)亦跌0.3元或2.6%，收報11.36元，見10日低。蔚來(9866)將其2022年第四季度銷售目標下調至約3.95萬輛，股價大插9.55元或10.8%，報78.85元。理想汽車(2015)及小鵬汽車(9868)亦分別挫6.7%及9.7%。