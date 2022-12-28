港股收市｜恒指2萬關得而復失 全日升305點 電力股醒神

港股聖誕長假期後復市，憧憬本港與內地全面通關在即，恒生指數高開194點，報19,787點，已為全日低位；早段飆升506點，高見20,099點，為8月31日、近4個月後再度重上兩萬點關；隨後升幅回順，尾市政府落實放寬防疫措施，惟指數未能企穩兩萬點水平收市，全日升305點或1.6%，報19,898點。國企股指數收報6,772點，增129點或2%。恒生科技指數漲88點或2.1%，報4,212點；全日主板成交約1,219.5億元。 A股三大指數走勢偏軟，上證綜合指數收報3,087點，跌8點或0.3%。深圳成分指數挫95點或0.9%，報11,010點。創業板指數收報2,338點，下滑21點或0.9%；兩市成交共近6,508億元人民幣。

中國電力爆漲 18.8% 廣東電力交易中心公布《廣東電力市場2023年度交易及可再生能源年度交易結果》，最終以貼近上限成交，消息刺激電力股今日爆升，中國電力(2380)表現最搶眼，收市漲0.52元或18.8%，報3.28元，見1個月新高。華潤電力(836)、龍源電力(916)、華電國際(1071)、華能國際(902)及大唐發電(991)，升幅介乎11% 至17.1%。新能源股亦跟升，信義光能(968)全日飆0.68元或8.3%，報8.85元，為表現最好藍籌股。 國泰君安發表報告指，雙邊交易電價年增11.4%，考慮到2022年各省份年度長協電價上浮比例，該行認為廣東是2023年年度長協電價邊際提升最為顯著的區域之一。