港股收市｜恒指3日挫779點 失守牛熊線

港股失守二萬大關後持續向下。恒生指數今日一度低見19,527點，最多挫432點，收市仍失342點或1.7%，報19,617點，跌穿俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(19,730點)，3個交易日累挫779點；國企股指數報6,601點，跌131點或近2%；科技股明顯跑輸，恒生科技指數報3,824點，走低137點或3.5%。兩市合共成交額1,067億元人民幣。

A股亦向下，上證綜合指數報3,264點，跌10點或0.3%；深圳成分指數報11,149點，失168點或1.5%；創業板指數報2,259點，跌42點或1.8%。兩市合共成交額1.13萬億元人民幣。

ATM 今日領跌 128 點

ATM再成大市推手，阿里巴巴(9988)全日失2.8元或3.2%，推低大市52點；美團(3690)報131.6元，跌6元或4.4%，貢獻46點；騰訊控股(700)報338.4元，失6.6元或1.9%，推低30點。3股合共推低大市128點，佔37%跌幅。

表現最差藍籌為藥明生物(2269)，全日瀉3.55元或7.1%，報46.3元；其次為信義光能(968)及石藥集團(1093)，前者報8元，跌0.57元或6.7%；後者報7.71元，失0.47元或5.7%。至於大型國企有追捧，中國石油(857)全日報5.32元，升0.1元或1.9%，為表現取好藍籌；另外中國人壽(2628)報14.26元，升0.16元或1.1%，中國銀行(3988)亦走高0.03元或近1%，報3.15元；中國移動(941)則報67.7元，升0.4元或0.6%。

滬深港股通吸資，合共淨買額21.08億元，連續3個交易日吸資，上海佔13.01億元，深圳佔8.07億元。