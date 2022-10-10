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財經
2022-10-10 16:57:54

港股收市｜恒指3日瀉871點 科指跌凸 再創新低

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港股收市｜恒指3日瀉871點 科指跌凸 再創新低

恒生科技指數已全數蒸發上周三的升幅，並已倒跌。(資料圖片)

港股上周三爆升千點後即「彈散」！A股國慶黃金周假後復市但走弱，恒生指數連續3日回吐，一度低見17,174點，最多瀉566點，收市報17,216點，仍挫523點或近3%，累計3日失871點；恒生科技指數更已全數蒸發上周三的升幅，並已倒跌，今日收報3,398點，失140點或近4%3日大跌287點或7.8%，較上周三仍低29點，再創推出以來新低；國企股指數報5,880點，失193點或3.2%。北水開閘，主板成交額按日飆67%，至951億元。

A股復市向下 失三千關

A股向下，上證綜合指數報2,974點，失50點或1.7%，失3千關；深圳成分指數報10,522點，跌256點或2.4%；創業板指數報2,236點，向下52點或2.3%。兩市合共成交額6,280億元人民幣。

港股通復市後吸資，滬深合共淨買額3.96億元，上海佔2,400萬元，深圳佔3.72億元。

黃金周概念股挫 金沙瀉9%

黃金周期間內地出遊人次減18.2%，實現本土旅遊收入亦少26.2%，濠賭、零售及餐飲等黃金周概念股全線挫。金沙中國(1928)大跌9.2%1.99元，報19.66元，為表現最差藍籌；李寧(2331)則跌5.9元或8.8%，報60.9元；海底撈(6862)及美團(3690)則分別跌7.3%6.7%，至15.2元及161.3元。國企內房銷售報捷，藍籌內房亦向上，中國海外發展(688)21.15元，逆市升0.25元或1.2%，為表現最好藍籌；碧桂園(2007)及華潤置地(1109)分別升0.6%0.2%，至1.77元及31.95元。

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