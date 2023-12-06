港股收市｜恒指3連挫後彈135點 成交不足千億

港股3連跌後反彈！恒生指數低開並曾跌93點後反彈，午後曾高見16,600點，漲273點，收市報16,463點，走高135點或0.8%；國企股指收報5,663點，揚54點或近1%；恒生科技指數報3,747點，升64點或1.8%。主板成交額989億元，為逾一周以來首次不足千億元。
A股向下，上證綜合指數報2,968點，失3點或0.15；深圳成分指數報9,533點，升62點或0.7%；創業板指數報2,289點，走高13點或0.6%。兩市合共成交額8,170億元人民幣。
港股收市｜南水北水齊吸資 聯想彈一成
南水北水齊錄淨流入，港股通淨買額56.11億元，上海佔26.67億元，深圳佔29.44億元；滬股通則買入1.09億元人民幣，深股通淨買入22.33億元人民幣，兩市合共淨買入23.42億元人民幣。
周一因主席兼首席執行官楊元慶減持而急瀉的聯想(992)，今日大幅反彈10%，為表現最好藍籌。另外網易(9999)、海底撈(6862)、九龍倉置業(1997)及新世界發展(017)均升逾4%。表現最差為蒙升乳業(2319)，全日挫0.55元或2.5%，報21.55元。中國生物製藥(1177)、中國石油(857)及阿里健康(241)亦跌逾1%。