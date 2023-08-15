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財經
2023-08-15 16:52:43

港股收市｜恒指3連挫累失667點 九倉置業瀉8%

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港股收市｜恒指3連挫累失667點 九倉置業瀉8%

九龍倉置業遭摩根大通大手降級，由「增持」變「減持」。(資料圖片)

內地數據續遜色，加上內地下調中期借貸利率(MLF)操作利率及逆回購操作利率，人民幣續走貶，中港股向下。恒生指數收報18,581點，失192點或1%；國企股指數報6,366點，走低57點或0.9%，連跌3日累挫667點；恒生科技指數報4,179點，跌29點或0.7%。主板成交額819億元。

A股向下，上證綜合指數報3,176點，失2點或0.1%；深圳成分指數報10,679點，挫75點或0.7%；創業板指數報2,148點，跌16點或0.7%。兩市合共成交額7,065億元人民幣。

港股收市｜碧桂園系反彈乏力

九龍倉置業(1997)遭摩根大通大手降級，由「增持」變「減持」，股價狂瀉8.1%2.95元，至33.35元，為表現最差藍籌；周大福(1929)11.78元，失0.58元或4.7%，海底撈(6862)22.35元，大跌1.05元或4.5%，兩股為表現第二及第三藍籌。碧桂園系反彈乏力，碧桂園服務(6098)6.98元，最多彈5.9%，收市升0.24元或3.6%，為表現最佳藍籌；碧桂園(2007)最多飆一成，收市報0.81元，升幅收窄至0.01元或1.3%

港股收市｜恒指3連挫累失667點 九倉置業瀉8%

恒生指數收報18,581點，失192點或1%。(資料圖片)

港股收市｜阿里領跌 港股通吸資

阿里巴巴(9988)再成領跌藍籌，全日報91.2元，失1.6元或1.7%，推低大市30點；滙豐控股(005)61.2元，走低1.15元或1.8%，拖累29點；友邦保險(1299)70.8元，跌1.1元或1.5%，推低大市21點。

港股通吸資，滬深合共淨買額67.92億元，上海佔32.78億元，深圳佔35.14億元。

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