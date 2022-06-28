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財經
2022-06-28 17:23:23

港股收市｜恒指4日飆近千四點 濠賭股俏

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港股收市｜恒指4日飆近千四點 濠賭股俏

金沙中國大升11.7%，報18.2元，為今日表現最好藍籌。(資料圖片)

騰訊控股(700)沽壓未除，但內地放寬入境隔離要求利好市場氣氛，恒生指數早段一度跌277點後向上走，收市報22,418點，倒升189點或0.9%，連升4日累升1,410點或6.7%，升逾兩個月高；國企股指數報7,893點，揚76點或1%；恒生科技指數則升31點或0.6%，報5,103點。大市主板成交額1,759億元。

內地A股亦低開高走，上證綜合指數報3,409點，升30點或0.9%；深圳成分指數報12,982點，走高157點或1.2%；創業板指數升9點或0.4%，報2,840點。兩市合共成交額約1.22萬億元人民幣。

金沙單日飆12% 銀娛漲8%

防疫措施放寬下復甦概念股衝高，藍籌股以濠賭股稱霸，金沙中國(1928)大升1.9元或11.7%，報18.2元；銀河娛樂(027)47.75元，升3.5元或7.9%；海底撈(6862)1.3元或7.4%，報18.86元，為三大表現好藍籌。騰訊表現最差，全日挫12.4元或3.3%，報365.8元；另外京東集團(9618)回吐6元或2.3%，報259.4元；網易(9999)151.4元，跌1.6元或1%

港股通則續吸資，滬深合共淨買額19.27億元，上海佔6.49億元，深圳佔12.78億元。

港股收市｜恒指4日飆近千四點 濠賭股俏

騰訊表現最差藍籌，全日逆市挫12.4元或3.3%，報365.8元。(資料圖片)

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