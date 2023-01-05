港股收市｜恒指4連升 重越二萬一

大市在2023年開局連日造好，恒生指數今日一度再飆603點，至21,396點，收市升幅收窄至259點或1.3%，報21,052點，連升4日，累漲1,311點，重越二萬一大關；國企股指數報7,172點，漲106點或1.5%；恒生科技指數報4,494點，揚67點或1.5%。主板成交額1,742億元，為約1個月最多。

A股向上，上證綜合指數報3,155點，漲31點或1%；深圳成分指數報11,332點，走高236點或2.1%；創業板指數報2,399點，升64點或2.8%。兩市合共成交額8,428億元人民幣。

阿里巴巴(9988)及美團(3690)領升，前者報99.6元，升3.2元或3.3%，貢獻大市56點；後者報190.8元，漲9.5元或5.2%，推升71點，兩股合共貢獻大市127點或一半升幅。

濠賭股破頂後回吐

通關在即，濠賭股接連破頂後回吐，美高梅中國(2282)、銀河娛樂(027)及金沙中國(1928)曾創52周新高，惟美高梅收市報10.24元，跌0.1元或1%；銀娛報52.9元，挫1.35元或2.5%；金沙跌0.25元或0.9%，報27.8元。

港股通續吸資，滬深合共淨買額32.99億元，上海佔17.9億元，深圳佔15.09億元。