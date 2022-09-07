港股收市｜恒指5連跌 萬九關一度失守

美匯持續闖高，加上內地貿易數據遜色，恒生指數連跌5個交易日，今日更低見18,818點，最多挫384點，一度失守萬九關，收市則險守，報19,044點，跌158點或0.8%，再創半年低，累計5日失910點；國企股指數報6,513點，跌42點或0.7%；恒生科技指數報4,014點，跌52點或1.3%。主板成交額861億元，連續兩日不足900億元。

A股則向上，上證綜合指數全日升2點或0.1%，報3,246點；深圳成分指數報11,849點，漲49點或0.4%；創業板指數報2,570點，揚30點或1.2%。兩市合共成交額8,719億元人民幣。

部分內房續見反彈，中國海外(688)漲0.35元或1.6%，報22.45元，為表現第二佳藍籌，龍湖集團(960)報26.6元，湯0.2元或0.8%。表現最好藍籌為中國宏橋(1378)，全日彈0.14元或1.9%，報7.53元。科技股則續頹，百度集團(9888)全日挫5.1元或3.7%，報132.4元，藍籌第二差；最大跌幅藍籌則為海底撈(6862)，全日失0.74元或4.3%，報16.36元。

港股通則輕微吸資，滬深合共淨買額8.34億元，當中上海佔1.64億元，深圳佔6.7億元。