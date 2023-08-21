港股收市｜恒指7連跌累瀉1625點 近2年最長跌浪

中國人民銀行不對稱下調貸款市場價利率(LPR)，惟仍無助釋除內地經濟憂慮，中港股續低走。恒生指數今日低見17,587點，最多瀉363點，收市仍跌327點或1.8%，報17,623點，再創約9個月新低，連跌7個交易日，累挫1,625點，為2021年11月後21個月來最長跌浪；國企股指數報6,030點，挫116點或1.9%；恒生科技指數報3,923點，失84點或2.1%。主板成交額1,085億元。

港股收市｜港股通吸資近 96 億

A股向下，上證綜合指數報3,092點，跌38點或1.2%；深圳成分指數報10,320點，跌138點或1.3%；創業板指數報2,084點，挫33點或1.6%。兩市合共成交額6,783億元人民幣。

港股通大手吸資，滬深合共淨買額95.65億元，上海佔45.55億元，深圳佔50.1億元。