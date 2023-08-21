港股收市｜恒指7連跌累瀉1625點 近2年最長跌浪

中國人民銀行不對稱下調貸款市場價利率(LPR)，惟仍無助釋除內地經濟憂慮，中港股續低走。恒生指數今日低見17,587點，最多瀉363點，收市仍跌327點或1.8%，報17,623點，再創約9個月新低，連跌7個交易日，累挫1,625點，為2021年11月後21個月來最長跌浪；國企股指數報6,030點，挫116點或1.9%；恒生科技指數報3,923點，失84點或2.1%。主板成交額1,085億元。
港股收市｜港股通吸資近96億
A股向下，上證綜合指數報3,092點，跌38點或1.2%；深圳成分指數報10,320點，跌138點或1.3%；創業板指數報2,084點，挫33點或1.6%。兩市合共成交額6,783億元人民幣。
港股通大手吸資，滬深合共淨買額95.65億元，上海佔45.55億元，深圳佔50.1億元。
港股收市｜8藍籌創52周新低
大市跌勢全面，下跌股份超過1,200隻，約200隻股份創最少52周新低，包括8隻藍籌，如恒生銀行(011)、港鐵(066)、建設銀行(939)、信義光能(968)、碧桂園(2007)、舜宇光學(2382)、中銀香港(2388)、翰森製藥(3692)。另外除碧桂園外，多隻內房股亦創52周低，如融創中國(1918)、禹洲集團(1628)、融信中國(3301)、世茂集團(813)及雅居樂(3383)等。
表現最差藍籌為東方海外(316)，全日報113.9元，失6.8元或5.6%；緊接為信義光能，全日報6.51元，跌0.37元或5.4%。聯想集團(992)及中升控股(881)逆市造好，前者報7.45元，升0.16元或2.2%；後者報22.15元，漲0.45元或2.1%。友邦保險(1299)及騰訊控股(700)為跌市主力，前者失2.25元或3.2%，報67.4元，拖累恒指42點；後者報318元，跌7元或2.2%，推低大市33點。