港股收市｜恒指U型倒升5點 餐飲股集體飆

環球匯市稍喘穩，港股拗腰倒升。恒生指數今日高開後不久即倒跌，低見17,648點，最多挫207點，惟及後在A股強勢下拉高並「U」型倒升，收市報17,860點，漲5點或0.03%，終止四連挫；國企股指數報6,150點，升12點或0.2%；恒生科技指數再跑贏，報3,667點，走高20點或0.6%。主板成交額975億元。

A股則顯顯向上，上證綜合指數報3,093點，漲42點或1.4%；深圳成分指數報11,175點，揚212點或1.9%；創業板指數報2,374點，揚51點或2.2%。兩市合共成交額6,662億元人民幣。

餐飲股尾市拉高，海底撈(6862)報16.54元，漲1元或6.4%，為表現最好藍籌。另外九毛九(9922)亦飆6.4%或1.04元，報17.24元；呷哺呷哺(520)大漲0.21元或3.9%，報5.62元；周黑鴨(1458)更衝高11.4%或0.44元，報4.3元。

美團(3690)成升市火車頭，全日飆6.7元或4%，報174.2元，推升大市51點。至於表現最差藍籌為創科實業(669)，收市大跌4.15元或4.9%，報80.85元。

滬深港股通合共淨買額7.92億元，當中上海淨買入9.32億元，深圳淨沽出1.4億元。