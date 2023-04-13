港股收市｜恒指U盤倒升34點 醫藥股省鏡

繼騰訊控股(700)遭南非股東預告大手減持後，阿里巴巴(9988)據報亦被大股東軟銀部署掟貨，拖車累阿里早段曾挫5.2%，恒生指數早段曾挫424點失守二萬關，惟及後拗腰並在俗稱U盤的收市競價時段倒升，最終報20,344點，漲34點或0.2%；國企股指數報6,875點，走高8點或0.1%；恒生科技指數則跌6點或0.2%，報4,159點，險守處4,119點、俗稱牛熊分界線的250天線。大市主板成交額1,100億元。

A股走低，上證綜合指數報3,318點，跌8點或0.3%；深圳成分指數報11,739點，失143點或1.2%；創業板指數報2,405點，失23點或近1%。兩市合共成交額1.14萬億元人民幣。

阿里最多挫半成 收市跌 2%

阿里收市報94.15元，跌幅數窄至1.9元或2%，惟仍拖低大市35點；至於表現最差藍籌為中芯國際(981)，全日報22.3元，失0.75元或3.3%；碧桂園(2007)及京東集團(9618)緊隨其後，前者報2.36元，跌0.05元或2.1%，後者報149.9元，失3.1元或2%。

藥明生物飆 7.8% 藍籌最強

至於騰訊控股(700)低開後走高，收市倒升6元或1.7%，報363.2元，貢獻大市28點；藥明生物(2269)藍籌表現最佳，全日升3.9元或7.8%，報53.85元，推升23點。其他藥股亦衝高，翰森製藥(3692)報15.86元，升0.52元或3.4%；中國生物製藥(1177)報4.62元，升0.15元或3.4%，藍籌升幅榜三甲由藥股霸佔。

港股通轉吸資，深滬合共淨買額11.15億元，深圳佔4.83億元，上海佔6.32億元。