港股收市｜恒指V彈301點 科指股近全報捷

港股再現「V」彈！大市低位反覆之際，科技股突拉升，恒生指數今日再在低位見V型反彈，高開後曾一度倒跌54點，低見16,558點，及後持續向上，並以全日高位16,914點收市，大升301點或1.8%，連升3日累漲525點或3.2%；國企股指數報5,756點，升123點或2.2%；恒生科技指數報3,336點，走高136點或4.3%。主板成交額998億元。

A股則向下，上證綜合指數報3,080點，跌3點或0.1%；深圳成分指數報11,187點，漲25點或0.2%；創業板指數報2,446點，揚11點或0.5%。兩市合共成交額7,938億元人民幣。

30隻科指成分股中，除理想汽車(2015)無升跌外，其餘全數報升，比亞迪電子(285)及金蝶國際(268)齊齊飆逾一成，前者漲10.7%或1.95元，報20.15元，表現最佳，後者報10.42元，升0.99元或10.5%。藍籌股中，以阿里健康(241)大升0.31元或9.4%，報3.62元，為表現最好藍籌；安踏體育(2020)全日挫2.95元或3.6%，報78.8元，表現最差。

ATM 連同滙控貢獻 148 點

ATM連同滙豐控股(005)成升市主力，滙控全日升2.6%或1.05元，報42.2元，貢獻大市34點；騰訊控股(700)報254.4元，揚7.2元或2.9%，推升大市36點；美團(3690)報154元，漲4.3元或2.9%，貢獻33點；阿里巴巴(9988)報76元，走高2.8元或3.8%，推升45點。4股合共貢獻大市148點。

港股通續吸資，合共淨買額51.3億元，當中上海佔18.7億元，深圳佔32.6億元。