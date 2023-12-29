恒生指數收市升3點報17047點　小米跌4%表現最差

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

美股假期氣氛濃厚，道指再創新高；港股亦迎來2023年最後一個交易日，恒生指數今早再高開。恒生指數高開22點，報17,066點；國指高開15點，報6,780點；科指高開0.4%，報3,778點。

【16:30更新】

港股全年結，恒生指數在今年最後一個交易日變動不大，最終升3點，收報17,047點，成交751.7億元，不足千元；科指微升0.01%，報3,764點；國指升0.06%，報5,768點。

科技股方面，騰訊（700）靠穩升0.2%；阿里巴巴（9988）跌0.3%；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）逆市跌4%，為藍籌表現最差。

三大中資電訊股升1%至2%，蔚小理升逾1%至4%。