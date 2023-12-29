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財經
2023-12-29 16:35:00

恒生指數收市升3點報17047點　小米跌4%表現最差

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港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

美股假期氣氛濃厚，道指再創新高；港股亦迎來2023年最後一個交易日，恒生指數今早再高開。恒生指數高開22點，報17,066點；國指高開15點，報6,780點；科指高開0.4%，報3,778點。

【16:30更新】

港股全年結，恒生指數在今年最後一個交易日變動不大，最終升3點，收報17,047點，成交751.7億元，不足千元；科指微升0.01%，報3,764點；國指升0.06%，報5,768點。

科技股方面，騰訊（700）靠穩升0.2%；阿里巴巴（9988）跌0.3%；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）逆市跌4%，為藍籌表現最差。

三大中資電訊股升1%至2%，蔚小理升逾1%至4%。

內地A股兩市續升，滬綜指收升20點或0.7%，報2,974點；深成指收升0.9%，報9,524點。

【15:20更新】

港股尾市續跌，恒生指數現報17,010點，跌33點；科指跌0.39%，報3,749點。

中資電訊股向上，中電信（728）升2.1%；中移動（941）升1.4%；聯通（762）升1.8%。

翰森製藥（3692）逆市升4.9%，暫為表現最好藍籌；小米（1810）跌4.3%，暫為表現最差藍籌。

【12:40更新】

恒生指數半日倒跌76點，報16,966點，成交399.37億；科指跌0.82%，報3,733點。

小米（1810）回吐逾5%，為半日跌幅最大藍籌。

個別醫藥股造好，藥明生物（2269）升逾3%；翰森製藥（3692）升5.8%。

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ATM齊挫；商務部表示將鼓勵汽車更新消費，電動車股蔚小理造好。

【10:25更新】

恒生指數現倒跌35點，報17,009點；科指跌0.21%，報3,755點。

昨日公布新車的小米（1810）最新跌4%，雷軍未交代小米SU7的預訂、交付時間表以至售價水平，稱「以SU7的配置和性能，售價9萬9、14萬9都是不可能」。

蔚小理造好，蔚來（8966）、小鵬（9868）升逾3%；理想汽車（0015）升逾1%。

星空華文（6698）最新跌35%，曾見上市新低，是繼綜藝節目《中國好聲音》今年8月停播以來再急跌。

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ATM方面，阿里巴巴（9988）偏軟跌0.1%，騰訊（700）升0.2%，美團（3690）跌0.06%。

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