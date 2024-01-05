港股收市｜恒生指數全日收跌110點　開局首周跌3%

港股連續第三個交易日低收。恒生指數低開72點，開報16,573點；國指開報5,620點，低開29點；科指開報3,627點，低開27點。
【17:00更新】
恒生指數最多跌190點，收市跌110點，報16,535點，主板成交額逾818億，跌幅0.66%；國企指數42點，報5,606點跌幅0.75%；科技指數收報3,592點，跌62點，，跌幅1.71%。
本周港股轉跌512點，累計跌幅達3%。
ATMXJ方面，除美團（3690）微升，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）其餘跌近1%至逾3%。
資源股續錄資金流入，新奧能源（2688）升近4%，為表現最好藍籌；三桶油升逾0.2%至約1.7%；三大中資電信股升1%至近3%。
博彩及醫藥股受壓，內需、汽車股普遍向下，其中翰森製藥跌近7%，為全日表現最差藍籌。
【14:45更新】
恒生指數現報16,488點，跌157點；科指跌2.18%，報3,575點。
ATM方面，阿里巴巴（9988）跌逾3%；騰訊（700）跌逾2%；美團（3690）轉跌0.2%。
攜程（9961）逆市升4%，暫為表現最好藍籌；翰森製藥（3692）跌逾5%，暫為表現最差藍籌。
【12:15更新】
恒生指數半日收報16,622點，跌23點；科指跌1.13%，報3,613點。
KEEP（3650）再跌13%，報7.82元破底。
四大內銀中，建行（939）升0.4%；中行 （3988）升0.6%；工行（1398）升0.5%；農行（1299）升0.5%。
【10:25更新】
恒生指數現轉升77點，報16,723點；科指升0.03%，報3,656點。
汽車股向上，吉利（175）表現最好，升2.8%；比亞迪（1211）升1.3%；廣汽（2238）升0.8%。
三桶油續升，中石油（857）升1.8%；中海油（883）升2%；中石化（386）升1.7%。