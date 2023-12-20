熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 工展會2023 天氣 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-20 17:13:36

港股收市｜恒生指數悶升192點 北水狠沽110億 毛記異動飆61%

分享：
港股收市｜恒指悶升192點 北水狠沽110億 毛記異動飆61%

毛記今日以3.05元開市，勁飆6.8倍，及後直線下插，惟收市仍大升61.5%。(資料圖片)

長假前港股續窄幅波動，恒生指數兩連跌後今日反彈，最多升236點，收市漲108點或0.7%，報16,613點，惟全日高低波幅只有192點，連續3個交易日高低波幅不足200點；國企股指數報5,612點，走高19點或0.4%；恒生科技指數報3,726點，升18點或0.5%。主板成交額900億元。

A股則下挫，上證綜合指數報2,902點，除守二千九關，全日挫1%30點；深圳成分指數報9,158點，失130點或1.4%；創業板指數報1,802點，跌24點或1.4%。兩市合共成交額6,636億元人民幣。

港股收市｜港股通走資5個月最多

港股通再錄巨額走資，滬深合共淨流出110.39億元，為約5個月來最多，當中上海流走48.13億元，深圳流走62.26億元。外資亦從A股撤退，滬股通走資1.41億元人民幣，深股通走資14.02億元人民幣，全共15.43億元人民幣撤離。

港股收市｜盈富基金成交額147

盈富基金(2800)再成最活躍港股，全日報16.76元，升0.13元或0.8%，成交額146.9億元。藍籌股以碧桂園服務(6098)表現最佳，全日反彈0.32元或5.2%；金沙中國(1928)亦升1.05元或4.9%，報22.5元。表現最差為蒙牛乳業(2319)，全日報20.1元，失0.35元或1.7%；京東健康(6618)、萬洲國際(288)、恒隆地產(101)及中國聯通(762)均跌逾1%

毛記葵涌(1716)異動，今日以3.05元開市，勁飆6.8倍，及後直線下插，惟收市仍大升61.5%0.24元，報0.63元，成交額193萬元，市值1.7億元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受