港股收市｜恒生指數悶升192點 北水狠沽110億 毛記異動飆61%

毛記今日以3.05元開市，勁飆6.8倍，及後直線下插，惟收市仍大升61.5%。(資料圖片)

A股則下挫，上證綜合指數報2,902點，除守二千九關，全日挫1%或30點；深圳成分指數報9,158點，失130點或1.4%；創業板指數報1,802點，跌24點或1.4%。兩市合共成交額6,636億元人民幣。

長假前港股續窄幅波動，恒生指數兩連跌後今日反彈，最多升236點，收市漲108點或0.7%，報16,613點，惟全日高低波幅只有192點，連續3個交易日高低波幅不足200點；國企股指數報5,612點，走高19點或0.4%；恒生科技指數報3,726點，升18點或0.5%。主板成交額900億元。

港股收市｜盈富基金成交額 147 億

盈富基金(2800)再成最活躍港股，全日報16.76元，升0.13元或0.8%，成交額146.9億元。藍籌股以碧桂園服務(6098)表現最佳，全日反彈0.32元或5.2%；金沙中國(1928)亦升1.05元或4.9%，報22.5元。表現最差為蒙牛乳業(2319)，全日報20.1元，失0.35元或1.7%；京東健康(6618)、萬洲國際(288)、恒隆地產(101)及中國聯通(762)均跌逾1%。

毛記葵涌(1716)異動，今日以3.05元開市，勁飆6.8倍，及後直線下插，惟收市仍大升61.5%或0.24元，報0.63元，成交額193萬元，市值1.7億元。