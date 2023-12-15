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財經
2023-12-15 17:11:00

港股收市｜恒生指數收升390點　成交逾1300億創近兩周最高

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大市氣氛雪上加霜

港股臨近年結仍屢創今年低。(資料圖片)

美國聯儲局再宣布利率按兵不動。港股今早高開。恒生指數開報16,419點，高開190點；科技指數高開近2%。

【17:05更新】

港股顯著造好，今日先高開190點，其後升幅擴大至500點，最終收報16,792點，升390點，升幅2.4%；成交額約1,363億元，創近兩周最高；科指未企穩3,800點，收市報3,780點，升2.2%。

藍籌股普遍上升，東方海外（316）急升逾9%，表現最好；舜宇光學（2382）跌2%，表現最差。

內房、物管、金融股支持大市表現，其中港交所升逾4%；新世界（017）及新地（016）均升逾3%。

全周港股累升2.8%，升458點；科指累升2%，均結束兩周跌勢。

上證指數收報2,942點，跌16點；深證成份指數報9,385點，跌32點；創業板指數報1,848點，跌12點。北水流出17.85億元人民幣，港股通成交錄淨沽出39.63億元。

【15:27更新】

傳港交所CEO歐冠昇不續約，港交所現升4.3%，報259.6元。

【15:05更新】

恒指升幅收窄，現升370點，報16,772點；科指升2.16%，報3,778點。

ATM午後升逾3%，京東（9618）升逾7%。

A股午後走樣，上證指數倒跌0.5%，報2,943。

【13:20更新】

恒指現升396點，報16,799點；科指升2.73%，報3,799點。

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京東（9618）升8.3%，暫為表現最好藍籌；聯想（992）回吐，跌1.5%，暫為表現最差藍籌。

周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）

【12:30更新】

恒生指數午市收報16,893點，升491點，半日成交額664.58億；科指升3.52%，報3,828點。

維達（3331）獲印尼商人以逾13%溢價提出收購要約，涉資逾261億元，股價升逾7%；京東（9618）大升近一成；ATM分別升4%至約5%。

內房及物管股造好；金融股向上。

【10:30更新】

恒生指數現升520點，報16,923點；科指升3.68%，報3,834點。

ATMXJ均上揚，美團（3690）升5%；阿里巴巴（9988）升4%；騰訊（700）升逾2%；京東（9618）升逾6%；小米（1810）升0.9%。

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內房向上，中海外（688）升近3%；潤地（1109）升近5%；龍湖（960）升近5%；融創（1918）升一成。

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