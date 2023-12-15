港股收市｜恒生指數收升390點　成交逾1300億創近兩周最高

美國聯儲局再宣布利率按兵不動。港股今早高開。恒生指數開報16,419點，高開190點；科技指數高開近2%。

【17:05更新】

港股顯著造好，今日先高開190點，其後升幅擴大至500點，最終收報16,792點，升390點，升幅2.4%；成交額約1,363億元，創近兩周最高；科指未企穩3,800點，收市報3,780點，升2.2%。

藍籌股普遍上升，東方海外（316）急升逾9%，表現最好；舜宇光學（2382）跌2%，表現最差。

內房、物管、金融股支持大市表現，其中港交所升逾4%；新世界（017）及新地（016）均升逾3%。