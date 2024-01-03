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財經
2024-01-03 17:35:35

港股收市｜恒生指數開局兩日失401點 成交連續3日不足8百億

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港股收市｜開局兩日失401點 成交連續3日不足8百億

恒生指數今日(3日)再跌，最多挫224點，收市則跌142點，報16,646點，兩日累失401點。(資料圖片)

港股2024開局連失兩日！恒生指數今日(3日)再跌，最多挫224點，收市則跌142點，報16,646點，兩日累失401點；國企股指數報5,628點，跌43點或0.8%；恒生科技指數報3,646點，失68點或1.8%。主板成交額約793億元，連續3個交易日不足800億元。

A股則反覆，上證綜合指數報2,967點，升4點或0.2%；深圳成分指數報9,330點，失70點或0.8%；創業板指數報1,834點，跌21點或1.1%。兩市合共成交額7,375億元人民幣。

港股通續吸資，滬深港股通合共淨買額68.16億元，上海佔39.35億元，深圳佔28.81億元；北向亦吸資，滬股通淨買入21.1億元人民幣，深股通則走資4.21億元人民幣，兩市合共吸資16.89億元人民幣。

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港股收市｜阿里領跌 恒地挫4%

阿里巴巴(9988)領跌港股，全日報73.3元，失1.4元或1.9%，推低大市26點。至於藍籌表現最差京東健康(6618)為35.95元，跌2.25元或5.9%。聯想集團(992)、港鐵(066)、創科實業(669)、阿里健康(241)及恒基地產(012)則大跌逾4%，另外遭花旗降級的新世界發展(017)跌2.6%，至11.42元。

昨日走弱的內需股今日顯著反彈，華潤啤酒(291)報32.2元，上揚0.95元或3%，為藍籌表現最佳；海底撈(6862)報14.2元，漲0.22元或1.6%。

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