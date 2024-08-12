港股收市｜悶市升21點成交創近半年低　黑芝麻中聯通跌逾5%(更新)

內地自動駕駛芯片公司黑芝麻智能股價繼上周在港首日掛牌暴跌後，股價在周一半日跌逾4%。(資料圖片)

【16:30更新】 美股三大指數在上周五(9日)高收，帶動亞太區股市今早(12日)輕微造好。在港股方面，恒生指數高開12點，一度升至17,162點，其後窄幅上落，全日報17,111.65點，升21.42點或0.13%，大市成交約703.34億，為今年2月16日以來最低；國企指數收報6,029.66點，升11.81點或0.2%；恒生科技指數則跌6.96點或0.2%，報3,429.84點。

至於上周四(8日)在港交所掛牌的內地自動駕駛芯片公司黑芝麻智能(港交所：2533)，股價在首日暴跌27%，跌破公開發行價28元後，該股在上周五(9日)反彈收市報21.5元，但股價在今日(12日)早段跌1元或近5%，半日報20.6元，跌4.19%，全日則報20.4元，跌1.1元或5.12%。該公司提供可實現自動駕駛的系統單芯片和以算法為基礎的解決方案。資料顯示，在汽車級高運算能力SoC市場中，黑芝麻智能去年是全球第三大供應商。

然而在財務上，黑芝麻智能仍然處於虧損，截至2023年的三年累計虧損約100億元人民幣，在此期間，黑芝麻智能虧損持續增長，從2021年的24億元人民幣增至去年約49億元人民幣。

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在其他重磅股方面，騰訊(700)收報375元，升5元或1.35%；阿里巴巴(9988)升0.6元或0.77%，報78.45元；美團(3690)則跌2.2元或2.07%，報104元；京東(9618)跌0.1元，報100.1元；百度(9888)跌0.55元或0.66%，報82.65元；比亞迪(1211)全日轉跌0.6元或0.28%，收報213.6元。

此外，藥明生物(2269)收報11.78元，升0.42元或3.7%，是全日升幅最大藍籌；中聯通(762)盤中一度跌近7%，收市跌5.84%，報5.97元，是全日跌幅最大藍籌。