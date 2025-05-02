港股收市｜憧憬中美關稅戰「有得傾」　恒指5月開局升385點(更新)

港股五一假期後半日升逾300點！中國商務部表示美方多次主動傳遞希望談判，中方正進行評估。市場憧憬中美貿易戰或現轉機，恒生指數在5月首個交易日高開73點，其後走勢反覆向上，午後曾升413點，高見22,532點。最終恒指收報22,504點，升385點，在缺乏「北水」下，大市成交1,337億元；國企指數8,231點，升154點，科指5,244點，升156點。
渣打午後曾彈4% 藥明系大升
【17:50更新】藥明系大升，藥明康德(2359)升7%，報64.4元，是全日升幅最大藍籌；藥明生物(2269)升5.7%，報24.1元；藥明合聯(2268)升6%，報38.75元。
騰訊(700)升2%，報487.8元；阿里巴巴(9988)升近4%，報122元；小米(1810)升6%，報53.1元；京東(9618)升3.2%，報132.1元。
渣打(2888)首季稅前溢利增一成，午後曾彈4%，惟收市升幅收窄至0.7%，報113.6元。滙豐(005)跌1%，報86.2元。
蘋果概念股造好，偉仕佳杰(856)漲超7%，報6.39元；舜宇光學科技(2382)漲逾2%，報5.05元；瑞聲科技(2018)升逾2%，報38.05元；丘鈦科技(1478)漲逾3%，報6.72元。
泡泡瑪特再遭股東減持 半日轉升2.3元
【12:30更新】騰訊(700)升12.2元或逾2%，報489.4元；阿里巴巴(9988)升4.9元或逾4%，報122.4元；京東(9618)升4元或逾3%，報131.9元；美團(3690)升1.9元或1.46%，報132.2元。
滙豐(005)宣佈主席杜嘉祺計劃今年底前退任，已展開程序遴選下任主席，股價半日跌0.7元，報86.4元。
泡泡瑪特(9992)再遭股東減持400萬股，套現7.5億元，股價今早曾低見188.8元，半日轉升2.3元或0.6%，報196.1元。
藥明系造好，藥明康德(2359)升逾6%，報63.85元，是半日升幅最大藍籌；藥明生物(2269)升逾5%，報24.05元；藥明合聯(2268)亦升逾5%，報38.5元。
蘋果業績造好，帶動概念股上升，偉仕佳杰(856)漲超5%，報6.27元；舜宇光學科技(2382)漲近5%，報68.6元；瑞聲科技(2018)、丘鈦科技(1478)漲逾3%，分別報38.5元或6.73元
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)