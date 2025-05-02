港股收市｜憧憬中美關稅戰「有得傾」　恒指5月開局升385點(更新)

【12:30更新】 騰訊(700)升12.2元或逾2%，報489.4元；阿里巴巴(9988)升4.9元或逾4%，報122.4元；京東(9618)升4元或逾3%，報131.9元；美團(3690)升1.9元或1.46%，報132.2元。

渣打(2888)首季稅前溢利增一成，午後曾彈4%，惟收市升幅收窄至0.7%，報113.6元。滙豐(005)跌1%，報86.2元。

滙豐(005)宣佈主席杜嘉祺計劃今年底前退任，已展開程序遴選下任主席，股價半日跌0.7元，報86.4元。

泡泡瑪特(9992)再遭股東減持400萬股，套現7.5億元，股價今早曾低見188.8元，半日轉升2.3元或0.6%，報196.1元。

藥明系造好，藥明康德(2359)升逾6%，報63.85元，是半日升幅最大藍籌；藥明生物(2269)升逾5%，報24.05元；藥明合聯(2268)亦升逾5%，報38.5元。

蘋果業績造好，帶動概念股上升，偉仕佳杰(856)漲超5%，報6.27元；舜宇光學科技(2382)漲近5%，報68.6元；瑞聲科技(2018)、丘鈦科技(1478)漲逾3%，分別報38.5元或6.73元