港股收市｜憧憬救市恒指五連升 資金炒AI概念

外電傳內地將出台包括減息的刺激經濟措施，消息推動港股今日低開高收。恒生指數早段最多跌131點，尾市一度倒升168點，收市仍漲117點或0.6%，報19,521點，連升5個交易日，累計漲422點；國企股指數報6,618點，走高32點或0.5%；恒生科技指數明顯跑贏，全日飆93點或2.4%，報4,038點。主板成交額按日升24%，至998億元。

A股亦向上，上證綜合指數報3,233點，走高4點或0.2%；深圳成分指數報10,955點，升82點或0.8%；創業板指數報2,166點，揚14點或0.7%。兩市合共成交額9,423億元人民幣。