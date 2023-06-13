港股收市｜憧憬救市恒指五連升 資金炒AI概念

外電傳內地將出台包括減息的刺激經濟措施，消息推動港股今日低開高收。恒生指數早段最多跌131點，尾市一度倒升168點，收市仍漲117點或0.6%，報19,521點，連升5個交易日，累計漲422點；國企股指數報6,618點，走高32點或0.5%；恒生科技指數明顯跑贏，全日飆93點或2.4%，報4,038點。主板成交額按日升24%，至998億元。
A股亦向上，上證綜合指數報3,233點，走高4點或0.2%；深圳成分指數報10,955點，升82點或0.8%；創業板指數報2,166點，揚14點或0.7%。兩市合共成交額9,423億元人民幣。
聯想百度飆約半成 三桶油藍籌最差
AI概念股衝高，聯想集團(992)全日飆0.43元或5.6%，報8.1元，為表現最好藍籌；其次為百度集團(9888)報138.1元，漲6.4元或4.9%。救市憧憬下內房反彈，碧桂園(2007)報1.76元，升0.08元或4.8%；另外中芯國際(981)、舜宇光學(2382)、創科實業(669)及申洲國際(2313)亦升逾4%。三桶油躋藍籌跌幅榜三甲，中海油(883)報11.28元，跌0.4元或3.4%；中國石油(857)報5.57元，失0.12元或2.1%；中國石化(386)跌0.09元或1.9%，報4.76元。
港股通續吸資，滬深合共淨買額31.21億元，上海佔14.9億元，深圳佔16.31億元。