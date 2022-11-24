港股收市｜救市憧憬 內房暴漲 恒指乾升137點

內地再有下調存款準備金率的憧憬，加上中國人民銀行公布救內房16招，內房股勁彈帶動港股氣氛，恒生指數最多飆236點，收市報17,660點，揚137點或0.8%；國企股指數報5,992點，漲47點或0.8%；恒生科技指數報3,582點，升27點或0.8%。主板成交額縮至一個月低，僅錄861億元。

A股則向下，上證綜合指數報3,089點，跌7點或0.2%；深圳成分指數報10,956點，跌16點或0.1%；創業板指數報2,335點，跌4點或0.2%。兩市合共成交額7,481億元人民幣。

碧桂園狂飆 20%

碧桂園(2007)再成藍籌升幅王，全日飆0.48元或20.4%，報2.83元；龍湖集團(960)報21.05元，揚2.291元或12.2%；碧桂園服務(6098)報17.46元，升1.76元或11.2%。領升藍籌則為滙豐控股(005)，全日升0.8元或1.8%，報46元，推動恒指26點；阿里巴巴(9988)則升1.3%或1元，報76.4元，貢獻16點。

小米集團(1810)及新世界發展(017)分別跌3.6%及3.4%，藍籌最差，前者報9.45元，失0.35元；後者報17.2元，跌0.6元。

滬深港股通合共淨沽額24.97億元，上海走資18.4億元，深圳走資6.57億元。