港股收市｜新年紅盤高開低走！恒指挫258點失萬七 成交續低迷

港股2024年首個交易日紅盤高開低走，恒生指數以17,135點、走高88點開市後，已見全日高位，及後即走低並倒跌，午後最多挫322點，收市仍失258點或1.5%，報16,788點；國企股指收報5,672點，跌95點或1.7%；恒生科技指數報3,714點，跌49點或1.3%。主板成交額持續低迷，只有766億元，連續兩個交易日不足800億元。

港股收市｜ A 股挫 0.4% 滬深股通齊走資

A股亦向下，上證綜合指數報2,982點，失12點或0.4%；深圳成分指數報9,401點，跌123點或1.3%；創業板指數報1,588點，挫35點或1.9%。兩市合共成交額7,877億元人民幣。