港股收市｜新年紅盤高開低走！恒指挫258點失萬七 成交續低迷

港股2024年首個交易日紅盤高開低走，恒生指數以17,135點、走高88點開市後，已見全日高位，及後即走低並倒跌，午後最多挫322點，收市仍失258點或1.5%，報16,788點；國企股指收報5,672點，跌95點或1.7%；恒生科技指數報3,714點，跌49點或1.3%。主板成交額持續低迷，只有766億元，連續兩個交易日不足800億元。
港股收市｜A股挫0.4% 滬深股通齊走資
A股亦向下，上證綜合指數報2,982點，失12點或0.4%；深圳成分指數報9,401點，跌123點或1.3%；創業板指數報1,588點，挫35點或1.9%。兩市合共成交額7,877億元人民幣。
港股通2024開局首日吸資38.54億元，上海佔25.6億元，深圳佔12.94億元；滬股通及深股通則走資，前者淨沽出11.18億元人民幣，後者流走41.51億元人民幣，兩市合共失52.69億元人民幣。
港股收市｜內需內房弱 友邦成跌市推手
內需、內房及汽車股等續走弱，華潤啤酒(291)全日報31.35元，跌2.85元或8.5%，為表現最差藍籌；其次為龍湖集團(960)，全日報11.62元，跌0.88元或7%。另外，信義光能(968)大跌6.4%，李寧(2331)、九龍倉置業(1997)、藥明康德(2359)、蒙牛乳業(2319)、華潤置地(1109)、理想汽車(2015)及中升控股(881)，全數均跌逾半成。至於領跌藍籌為友邦保險(1299)，收報65.65元，跌2.4元或3.5%，領挫恒指43點。
逆市走高藍籌有金沙中國(1928)，全日報23.75元，升0.9元或3.9%，藍籌表現最佳；網易(9999)則報146.1元，漲5.5元或3.9%，緊隨其後。