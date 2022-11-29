港股收市｜期指結算 港股挾高906點 重越萬八

內地持續出招撐內房，加上憧憬內房放鬆防疫，港股在期指結算日顯著造好，恒生指數以全日最高位收市，報18,204點，漲906點或5.2%；國企股指數報6,236點，升364點或6.2%；恒生科技指數報3,695點，揚262點或7.7%。主板成交1,667.5億元，按日漲逾四成。

中證監推出五項措施支持房企併購及再融資，內房物管股齊爆升，碧桂園服務(6098)升13.7%，收報19.3元，為表現最好藍籌；龍湖集團(960)、華潤置地(1109)分別揚11.3%及7.7%，而碧桂園(2007)則升4.5%。

餐飲股及疫苗股齊造好

內地餐飲股及疫苗股齊造好。海底撈(6862)收報16.56元，升逾12%，九毛九 (9922)飆14%報17.46元，呷哺呷哺(520)升8.5%，收報6.88元。

至於康希諾(6185)重返紅底股，一度抽升近18%高見115元，收報103.5元，升6.2%，成交約11億元；三葉草生物(2197)曾漲14.2%，收市則報5.52元，升幅放緩至近6%；復星醫藥(2196)揚半成；中國生物製藥(1177)升4.4%。

ATM 領升 美 團漲11.5%

ATM領升大市，阿里巴巴(9988)收報78.75元，漲9.1%或6.55元，成交72.3億元；騰訊控股(700)報285.8元，揚5.9%或15.8元，成交92.8億元；美團(3690)報155.4元，飆11.5%或16元，成交102.4億元，三股合共推高恒指307點，佔升市逾三成。

不過，北水錄淨流出約11億元，其中上海淨買16.29億元，深圳淨沽27.27億元。而沽空額大增至逾317億元，沽空比率19.1%。

內地三大指數反彈，上證綜合指數報3,149點，漲2.3%；深圳成分指數報11,089點，揚2.4%；創業板指數報2,339點，飆1.8%，兩市成交9,681億元人民幣。