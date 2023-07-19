港股收市｜沽空率31.7%破紀錄 北水買空軍炸 盈富再成戰場

內地上季增長遜預期，持續令中港股陷低氣壓。恒生指數今日一度再瀉304點，收市報18,952點，跌63點或0.3%，連跌兩日；國企股指數報6,381點，跌18點或0.3%；恒生科技指數報4,114點，挫1點或0.4%。大市主板成交額主板成交額1,117億元，不過大市沽空額高達354.7億元，按日飆1.4倍，沽空率31.7%，為有紀錄以來新高。

港股收市｜三大 ETF 成交額 佔主板三成

值得注意的是，今日盈富基金(2800)成交額破紀錄高達198億元，為最活躍港股；另外恒生中國企業(2828)成交額亦達101億元，為第二大活躍港股。連南方恒生科技(3033)的31.5億元成交，三大ETF(指數買賣基金)合共成交額330.5億元，即佔主板成交額三成。ETF成交急升，主要由於沽空亦同步闖高，盈富今日沽空額152.5億元，沽空率77%；恒生中國企業沽空額54.03億元，沽空率53.5%；南方恒生科技沽空額22.3億元，沽空率70.9%，三ETF躋身三大沽空最活躍股份。