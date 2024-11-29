港股收市｜深圳赴港恢復「一簽多行」　零售股急升莎莎飆12%　新世界插6%後停牌(更新)

港股在11月最後一個交易日 ，恒生指數今日(29日)先低開20點後走勢反覆向上，曾升近300點，高見19,658點，惟午後升幅收窄。恒指收市升56點，收報19,423點，成交略增至1,335億元；科指升1.1%，報4,353點；國指升22點，報6,946點。此外；國務院批准深圳戶籍居民12月1日(周日)起赴港「一簽多行」簽注，本地零售股急升。
新秀麗升逾3% 澳門博彩股造好
【16:20更新】本地零售股有炒作，莎莎(178)全日升近12%或0.08元，報0.75元；周大福(1929)升0.02元，報7.13元；周生生(116)升近1%，報6.45元；新秀麗(1910)升逾3%，報21元。
珠海居民明年起可赴澳門旅遊「一周一行」，澳門博彩股造好，金沙(1928)升逾4%，報19.84元；永利(1128)升逾3%，報5.84元；銀娛(027)升4%，報34.55元；澳博(880)升3%，報2.74元；美高梅(2282)升2%，報9.76元。
至於新世界發展(017)據報再出現人事變動，僅上任行政總裁2個月的馬紹祥將會卸任，預料由執行董事黃少媚接任。新世界股價午後急瀉約6%後宣布停牌，停牌前報6.43元。
珠海明年赴澳「一周一行」 博彩股造好
【10:15更新】受到消息影響，本地零售股急升。截止發稿，周大福(1929)和周生生(116)均升近1%，分別報7.18元和報6.45元；莎莎(178)則升逾7%，報0.72元。
此外，珠海居民明年起可赴澳門旅遊「一周一行」，澳門博彩股造好，美高梅(2282)升近3%，報9.82元；永利(1128)升2%，報5.77元；銀娛(027)升近1.5%，報33.7元；澳博(880)升逾1%，報2.68元；金沙(1928)升近2%，報19.34元。
至於恒生指數今日低開20點，最新報19,359點，跌7點，大市成交271.5億元；國企指數6920點，升4點；恒生科技指數4309點，升10點。
(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，本文並非作任何投資及買賣建議。)