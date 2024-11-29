熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-11-29 16:30:00

港股收市｜深圳赴港恢復「一簽多行」　零售股急升莎莎飆12%　新世界插6%後停牌(更新)

分享：
深圳赴港周日起恢復「一簽多行」，本地零售股急升。(資料圖片)

深圳赴港周日起恢復「一簽多行」，本地零售股急升。(資料圖片)

adblk5

港股在11月最後一個交易日 ，恒生指數今日(29日)先低開20點後走勢反覆向上，曾升近300點，高見19,658點，惟午後升幅收窄。恒指收市升56點，收報19,423點，成交略增至1,335億元；科指升1.1%，報4,353點；國指升22點，報6,946點。此外；國務院批准深圳戶籍居民12月1日(周日)起赴港「一簽多行」簽注，本地零售股急升。

珠海明年赴澳「一周一行」，帶動博彩股造好。(資料圖片)

珠海明年赴澳「一周一行」，帶動博彩股造好。(資料圖片)

新秀麗升逾3%  澳門博彩股造好

【16:20更新】本地零售股有炒作，莎莎(178)全日升近12%或0.08元，報0.75元；周大福(1929)升0.02元，報7.13元；周生生(116)升近1%，報6.45元；新秀麗(1910)升逾3%，報21元。

adblk6

珠海居民明年起可赴澳門旅遊「一周一行」，澳門博彩股造好，金沙(1928)升逾4%，報19.84元；永利(1128)升逾3%，報5.84元；銀娛(027)升4%，報34.55元；澳博(880)升3%，報2.74元；美高梅(2282)升2%，報9.76元。

至於新世界發展(017)據報再出現人事變動，僅上任行政總裁2個月的馬紹祥將會卸任，預料由執行董事黃少媚接任。新世界股價午後急瀉約6%後宣布停牌，停牌前報6.43元。

珠海明年赴澳「一周一行」   博彩股造好

【10:15更新】受到消息影響，本地零售股急升。截止發稿，周大福(1929)和周生生(116)均升近1%，分別報7.18元和報6.45元；莎莎(178)則升逾7%，報0.72元。

此外，珠海居民明年起可赴澳門旅遊「一周一行」，澳門博彩股造好，美高梅(2282)升近3%，報9.82元；永利(1128)升2%，報5.77元；銀娛(027)升近1.5%，報33.7元；澳博(880)升逾1%，報2.68元；金沙(1928)升近2%，報19.34元。

至於恒生指數今日低開20點，最新報19,359點，跌7點，大市成交271.5億元；國企指數6920點，升4點；恒生科技指數4309點，升10點。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，本文並非作任何投資及買賣建議。)

六合彩十大幸運投注站｜數據截至2024年4月4日（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣福道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上水石湖墟（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜大埔廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜九龍灣德福（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜觀塘廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜上環干諾道西（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜尖沙咀漢口道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜荃灣青山道（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜屯門市廣場（am730製圖） 六合彩十大幸運投注站｜中環士丹利街（am730製圖） 6_33.jpg

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 