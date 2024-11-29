港股收市｜深圳赴港恢復「一簽多行」　零售股急升莎莎飆12%　新世界插6%後停牌(更新)

深圳赴港周日起恢復「一簽多行」，本地零售股急升。(資料圖片)

珠海明年赴澳「一周一行」，帶動博彩股造好。(資料圖片)

【16:20更新】 本地零售股有炒作，莎莎(178)全日升近12%或0.08元，報0.75元；周大福(1929)升0.02元，報7.13元；周生生(116)升近1%，報6.45元；新秀麗(1910)升逾3%，報21元。

博彩股造好

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珠海居民明年起可赴澳門旅遊「一周一行」，澳門博彩股造好，金沙(1928)升逾4%，報19.84元；永利(1128)升逾3%，報5.84元；銀娛(027)升4%，報34.55元；澳博(880)升3%，報2.74元；美高梅(2282)升2%，報9.76元。

至於新世界發展(017)據報再出現人事變動，僅上任行政總裁2個月的馬紹祥將會卸任，預料由執行董事黃少媚接任。新世界股價午後急瀉約6%後宣布停牌，停牌前報6.43元。

珠海明年赴澳「一周一行」 博彩股造好

【10:15更新】受到消息影響，本地零售股急升。截止發稿，周大福(1929)和周生生(116)均升近1%，分別報7.18元和報6.45元；莎莎(178)則升逾7%，報0.72元。