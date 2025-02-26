港股收市｜港交所擬改「手數」大利好？恒指升753點再創3年高　現時有無買入機會？(有片)

新一份《財政預算案》今日公布，港股初段造好恒生指數升逾500點。(資料圖片／蘇文傑攝)

財政司司長陳茂波將於早上(26日)發表新一份《財政預算案》，他提到會繼續改革交易機制，港交所會在年中起為其交易後系統逐步引入新功能，同時港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度(即俗稱「手數」制)提出建議。在《預算案》公布後，恒生指數在午後進一步飆升。

恒指在今日高開204點後，初段升逾500點，午後升幅進一步擴大，最多升939點，收報23,787點，升753點，再突破3年高位，終止過去2日跌勢，大市成交額3,701億元，連結3日超過3,500億。國指報8,792點，升293點。科指5,953點，升254點。