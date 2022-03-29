港股收市｜港股兩日彈523點 內房連日瀉

港股連續兩日造好，恒生指數以近全日高位21,927點收市，全日反覆升242點或1.1%，兩日累漲523點；國企股指數報7,513點，走高116點或1.6%；恒生科技指數報4,607點，揚113點或2.5%。主板成交額1,251億元。

阿里健康(241)放榜後衝高，收市報5.11元，大升8.3%或0.39元，為表現最好藍籌，而京東集團(9618)亦揚6.1%或13.6元，至238.4元。績後造好的還有農夫山泉(9633)，走高1.75元或4.6%，報39.8元，萬洲國際(288)則升1.5%或0.07元，報4.81元。

富力 5 日挫近 27%

內房及物管股連日成跌市重災，碧桂園服務(6098)放榜後走低，收報31.3元，跌1.6元或4.9%，為表現最差藍籌。另外，宣布延發業績的融創中國(1918)挫17.4%或0.86元，報4.08元；中國金茂(817)放榜後大瀉，收市挫10.8%或0.25元，報2.06元；早前盈警的世茂集團(813)及富力地產(2777)，前者挫12.5%或0.54元，報3.78元，後者大跌0.33元或11.3%，報2.6元，連跌5日，累挫26.6%。

北水繼續走資，滬深港股通合共淨流走9.12億元，當中上海走資11.63億元，深圳吸資2.51億元。