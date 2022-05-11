港股收市｜港股反彈二萬關受阻 內房逆向挫

港股連跌後反彈！恒生指數一度高見20,083點，即最多升450點，收市升幅收窄至190點或1%，報19,824點，終止四連跌，但二萬關則得而復失；國企股指數報6,769點，揚111點或1.7%；恒生科技指數報4,019點，漲112點或近2.9%。主板成交額1,262億元。

A股亦在3,100關掉頭，上證綜合指數高見3,100點，惟收市報3,058點，升幅收窄至約0.8%；深圳成分指數揚1.8%，報11,109點；創業板指數報2,346點，漲3.1%。兩市合共成交額約1.08萬億元人民幣。

港股通再錄吸資，合共淨買額62.91億元，當中上海佔27.22億元，深圳佔35.69億元。

車股造好 比亞迪彈 8.5%

內房上月銷售續走弱拖累板塊逆向下挫，今日三大表現最差藍籌均為內房股，最遜色為華潤置地(1109)，全日挫1.1元或3.2%，報32.9元；中國海外(688)報22.95元，失0.7元或近3%；龍湖集團(960)報36.05元，跌0.7元或1.9%。相反汽車及科技股反彈，比亞迪(1211)全日飆18.2元或8.5%，報233.2元，為表現最好藍籌，吉利汽車(175)報11.92元，升0.76元或6.8%。另外美團(3690)亦反彈6.3%或9.6元，報161.4元。