港股收市｜港股報復式反彈未企穩萬九關　內房內需勁彈

受惠人民幣滙價回勇，離岸人幣曾升至7.082，加上美國參眾兩院通過債務上限法案，避免可能出現的美國有史以來首次違約等多項利好消息，帶動港股持續走高，並現報復式反彈。
繼跌近兩周後，大市再掂10天線，恒指全日急升逾700點，一度重上萬九關口但最終未企穩。其中龍湖（960）為表現最好藍籌；長建（1038）為表現最差藍籌，跌1.74%。
恒指全日升733點
恒指全日收報18,949點，升733點，大市成交突破千億至1,491億；國指急升4.53%，報6,428點；科指勁升5.33%，報3,824點。
A股方面，上證綜合指數報3,229點，升24點；深圳成分指數報10,994點，漲158點或1.46%；創業板指數報2,237點，走高31點或1.43%。兩市合共成交額約9,392億元人民幣。
內房內需勁彈
內房股亦見利好消息，山東青島多部門聯合發布樓市新政，將放鬆限售、降低首付，並試點房票制，刺激內房板塊造好，其中龍湖（960）升17.24%；碧服（6098）升逾12%；華潤萬象生活（1209）升10.28%；碧桂園（2007）升8.57%；潤地（1109）升9.12%。
內需股同樣上揚，李寧（2331）升11.16%；安踏（2020）升7.25%；海底撈（6862）升7.29%；蒙牛（2319）升5.94%。
ATM3股拉高大市表現
「ATM」3股拉高大市，騰訊（700）報334.2元，升5.96%，帶動大市升87點；美團（3690）升7.8%，帶動大市升68點；京東（9618）升6.53%，帶動大市升96點。